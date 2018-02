Davis Cup, Giappone vs Italia 1-3: Fabio Fognini cancella un matchpoint, vince col cuore e trascina l’Italia ai quarti di finale

Meravigliosamente, immensamente Fabio Fognini. L’azzurro si consacra sempre più come uomo Davis e si disfa di Yuichi Sugita col punteggio finale di 3-6 6-1 3-6 7-6(6) 7-5 salvando tra l’altro anche un matchpoint nel corso del tie-break del quarto parziale. Una prestazione a dir poco commovente per andamento, emozioni ed intensità con il ligure tanto eroico quanto stremato dalle fatiche patite in questi tre lunghissimi giorni. Un match incredibile colorato da tanti capovolgimenti di fronte e due certezze: l’attaccamento alla maglia azzurra di Fognini e la paura di Sugita nei momenti chiave del match. L’Italia elimina il Giappone senza ricorrere al quinto incontro e approda quindi ai quarti di finale del World Group di Coppa Davis. La squadra di Corrado Barazzutti ora attende l’esito della sfida tra Francia e Olanda per conoscere la prossima avversaria. I quarti, in programma dal 6 all’8 aprile, si disputeranno in casa a prescindere dalla selezione affrontata.

PRIMO SET

Il match apre i battenti con un avvio a dir poco brillante di Yuichi Sugita. Il nipponico, già caldo ed estremamente deciso sin dalle prime battute, si issa in un lampo sul 3-0 mettendo in pratica una condotta di gara iper aggressiva condita da accelerazioni improvvise e profonde. Fognini, che può rimproverarsi di esser mancato all’appuntamento su due palle del controbreak nel terzo game, reagisce poco dopo operando il break grazie anche a qualche regalino di troppo del nipponico alla battuta. Sul 3-2 a favore del nipponico con Fognini che si appresta ad eguagliare i conti, il ligure perde per la seconda volta il servizio senza una strenua opposizione. L’asiatico, nella circostanza, è abile a manovrare col dritto imprimendo un gran ritmo allo scambio e costringendo Fognini a muoversi lateralmente in stile tergicristallo. L’azzurro, ora costretto ad inseguire nel punteggio, tiene il servizio e si procura due palle break per accorciare sul 5-4. Yuichi Sugita, nel momento cruciale della frazione, decide di aumentare l’intensità e l’attenzione portando Fognini a sbagliare molto col dritto. Il tennista di Sendai è in modalità pilota automatico e si aggiudica il set col punteggio di 6-3.

SECONDO SET

Fogna inaugura il set alla battuta incontrando sin da subito delle difficoltà per via di un dritto ancora troppo ballerino.Tra alti e bassi, l’azzurro si salva in più circostanze col servizio – nonostante qualche pregevole accelerazione del nipponico di cui una notevole col rovescio lungolinea e un paio giocate di dritto – cancellando ben 6 palle break nel game inaugurale della seconda frazione. Il giapponese arretra il raggio d’azione e Fognini è lesto ad approfittarne procurandosi due palle break: dopo una prima chance salvata da Sugita con un ace, il ligure opera il break grazie ad un rovescio spedito in rete dal suo avversario. Fogna consolida il break e incrementa il vantaggio sul 3-0 affidandosi alla sua mano educata nei pressi della rete. Il giapponese torna a vincere un game spezzando una serie di 3 giochi di fila a favore dell’azzurro e cerca di rimanere in scia nel parziale. Ora l’azzurro al servizio è decisamente più incisivo e Sugita ne paga le spese non riuscendo a rispondere come nel corso del set d’apertura. Il giapponese va in confusione e cede di schianto la battuta nel gioco successivo commettendo un doppio fallo, sbagliando una volée tutt’altro che impossibile e concedendo qualcosa col dritto. L’azzurro infila il proprio rivale con un passante pregevole e blinda il parziale assicurandosi il secondo break del set. Fognini fa calare il sipario sul secondo parziale imponendosi con assoluta autorità: 3 ace di fila per l’azzurro e set che termina con un categorico 6-1.

TERZO SET

Il parziale si apre con un Fognini ancora più solido e convincente nelle sue trame di gioco. L’azzurro si serve del suo fulminante dritto inside-out per andare a palla break e mettere pressione al giapponese nel gioco d’apertura del set. Sugita è sempre più sotto pressione e commette qualche gratuito di troppo tanto da cedere il servizio. Il numero uno d’Italia dà continuità al suo gioco e capitalizza il break di vantaggio. Sugita ritrova qualche certezza smarrita, serve bene e si sblocca nella frazione conquistando il primo game. Avanti 2-1 e servizio, Fognini incontra qualche difficoltà in più – complice un Sugita più risoluto in risposta – e permette al nipponico di rientrare in carreggiata nel set. Il tennista di Sendai acquisisce fiducia e opera il sorpasso sul 3-2 rimescolando le carte rispetto a quanto ci si potesse aspettare ad inizio frazione. Il giapponese sembra aver il comando della situazione, mentre Fognini inizia a smarrire il dritto. Il sesto game scivola dalle mani dell’azzurro troppo banalmente tanto da consentire a Sugita dopo un doppio fallo di condurre addirittura sul 4-2. Quando pare che il set si sia incanalato nei binari del nipponico, l’azzurro reagisce, tiene botta da fondocampo e si riprende il maltolto riequilibrando nuovamente la situazione. Il game successivo di oltre 20 minuti e con 28 punti giocati si rivelerà decisivo. Un episodio controverso caratterizza il momento: Fognini lamenta un late call su una seconda di servizio chiamata fuori con colpevole ritardo (la palla verrà confermata fuori da hawk eye) con lo stesso Fabio pronto ad impattare il colpo in uscita dal servizio. Il giudice di sedia resta irremovibile e il battibecco che ne consegue risulta piuttosto futile. Sugita legge il momento, piazza l’allungo alla quinta palla break e si assicura successivamente il set per 6-3.

QUARTO SET

Fognini parte male al servizio ma si riprende in fretta. Sotto da 0-30 ritrova il suo tennis, conquista il turno di battuta e piazza addirittura il break nel game successivo approfittando di un passaggio a vuoto inaspettato del suo rivale. Sugita accusa un calo di concentrazione evidente, Fognini ringrazia e consolida il break di vantaggio senza perdere neanche un punto. Da un possibile 4-0 con tre palle break a sua disposizione, il ligure non solo non realizza l’allungo decisivo ma cede il servizio nel game successivo commettendo ben due doppi falli consecutivi. Il giapponese, trascinato ai vantaggi e costretto a sudare, ricuce lo strappo e aggancia sul 3-3. Fognini adesso appare privo di energie con la spia della riserva già accesa da un po’ di tempo. Non a caso giunge puntuale il break di Sugita, abile a carpire il momento ed a strappare il servizio all’azzurro addirittura a zero. In un set in cui sembrava aver subito una netta flessione nel gioco e nel morale, Sugita si è ormai rinvigorito e procede spedito verso il traguardo. Il giapponese sale sul 5-3 sfoderando un paio di servizi vincenti ma si culla sugli allori nel gioco successivo con la testa già al decimo game. Chiamato a servire per chiudere la contesa, Sugita va in tilt. Fabio sale in cattedra, trova fiducia e conquista un insperato break con un dritto in corsa lungolinea fenomenale. Dal nulla l’azzurro è ora rivitalizzato, opera il sorpasso sul 6-5 servendo a dir poco divinamente e si carica. Il nipponico, dal canto suo, non lascia nulla al caso e tiene il servizio a fatica da 0-30 issandosi sino al tie-break. Fabio Fognini raddrizza un inizio molto tirato, va su nel punteggio da 0-2 a 5-3 ma viene ripreso e superato. L’azzurro è infatti costretto ad annullare un match point salvo poi aggiudicarsi i successivi tre punti e dunque il tie-break per 8-6. Si va al quinto set!

QUINTO SET

L’equilibrio è totale e il livello di gioco a tratti spaziale. Il giapponese conquista il turno di battuta inaugurale della frazione, Fognini risponde tenendo il servizio più agevolmente a 15. La prima situazione critica giunge nel quarto game: il nipponico, alla seconda palla break utile nel game, non si lascia pregare e strappa il servizio. Sugita conferma il break ottenuto in precedenza e sale 4-1. Fabio è stremato e si avvale dell’intervento del fisioterapista per un problema alla coscia, probabilmente un affaticamento dovuto alla tanta fatica patita in questo lunghissimo weekend. Si riprendono le operazioni, Fabio sulle gambe riesce a ridurre le distanze. L’azzurro torna in carreggiata, recupera il break sfoggiando un game in ribattuta spaventosamente commovente per dedizione, qualità ed efficacia. L’azzurro completa la rimonta sul 4-4 con estremo agio chiudendo con una palla corta sensazionale. Ora Sugita è alle corde con tanta paura addosso e con nessuna intenzione di correre rischi. Fognini è sulle ali dell’entusiasmo, spinge con coraggio e si procura due palle break con un dritto anomalo vincente. L’azzurro manca l’appuntamento in entrambe le circostanze ma non fa una piega alla terza chance, complice un errore del nipponico sempre più divorato dalla paura. Deresponsabilizzato e con l’ausilio di un nastro e di un paio di splendide soluzioni, Sugita riacciuffa il match per i capelli e brekka a zero Fognini che serviva per il match. Tutto da rifare, siamo 5-5. Il servizio non è più un fattore determinante, tutt’altro. L’azzurro risponde divinamente mentre il giapponese tira ancora una volta indietro il braccio commettendo un’infinità di errori. al servizio Altro break e altra possibilità per Fognini di andare a servire per archiviare la pratica Sugita. La tensione è infinita, l’azzurro si procura due matchpoint ma sono entrambi puntualmente annullati. La terza chance è quella giusta, Sugita sbaglia e Fognini può gridare e accasciarsi per terra dalla gioia. Fabio Fognini si conferma sempre più Uomo Davis e trascina una nazione intera sulle sue spalle sino ai quarti di finale di Coppa Davis.

GIAPPONE – [8] ITALIA 1-3

“Morioka Takaya Arena, Morioka, Giappone”

Superficie: Cemento – GreenSet Pro, Indoor

domenica

alle ore 4 italiane

Yuichi Sugita c. Fabio Fognini



Il Match Point

🎉L'Italia centra i quarti di finale della #DavisCup!🎉

Una partita data per persa, un match point annullato nel 4° set, più di 11 ore in campo in questo weekend, tutto il cuore e la grinta di @fabiofogna! 3-6 6-1 3-6 7-6(6) 7-5 a Sugita: 🇯🇵1-3🇮🇹#tennis pic.twitter.com/A8mkzFqTY8 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 4 febbraio 2018

Luca Fiorino