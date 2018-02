Kei Nishikori ritrova il sorriso vincendo il torneo di Dallas (Video)

Kei Nishikori ha subito uno degli infortuni più gravi della sua carriera nell’agosto 2017 durante una sessione di allenamento a Cincinnati. Si è fermato, ha dato forfait in due Grand Slam, ed è tornato sei mesi dopo attraverso il circuito Challenger e la scommessa si è dimostrata giusta. Passo dopo passo, il livello di gioco è migliorato e questa notte ha vinto il torneo di Dallas.

Con una partita perfetta, Nishikori ha sconfitto l’americano Mackenzie McDonald in finale, che recentemente ha messo in difficoltà Grigor Dimitrov nel secondo turno dell’Australian Open.

6-1 – 6-4, in poco più di un ora, Nishikori in questo modo si è aggiudicato il torneo in quella che è stata di gran lunga la sua migliore esibizione della settimana.

Nishikori lascia Dallas con 100 punti per la classifica ATP, ma questa in realtà è la cosa meno importante. Il Samurai è tornato!

La partita punto per punto