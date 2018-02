ATP Sofia: Il Tabellone di Quali. Derby tra Vanni e Caruso. Al via anche Sonego e Napolitano.

ATP Sofia 250 | Indoor | e501.345

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Florian Mayer vs John-Patrick Smith

2. [2] Mirza Basic vs [WC] Alexandar Lazov

3. [3] Oscar Otte vs [WC] Alexandar Lazarov

4. [4] Martin Klizan vs Tobias Kamke (non prima ore: 17:00)

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ernests Gulbis vs [6] Lorenzo Sonego

2. Tomislav Brkic vs [5] Mats Moraing

3. Stefano Napolitano vs [8] Jozef Kovalik

4. Luca Vanni vs [7] Salvatore Caruso