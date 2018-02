Eva Asderaki, Fabio Fognini ed il break in favore del Giappone (Con i video della partita di oggi)

E’ accaduto un episodio curioso questa notte nel match di doppio tra Giappone e Italia.

Sul punteggio di uno a uno, 30-40 e palle break Giappone nel secondo set, Fognini ha servito un’ottima prima, l’avversario ha risposto e a rete è intervenuto Bolelli che ha fatto punto. Secondo il giudice arbitro Eva Asderaki, Fognini ha urlato “alèee” prima che l’avversario colpisse la palla sulla volée vincente di Simone e ha chiamato palla disturbata regalando il punto e ovviamente il break ai nipponici.

“Ci hanno praticamente tolto un game, ma Fabio e Simone sono rimasti calmi e concentrati. Ho detto alla Asderaki che la sua era una interpretazione del tutto personale e soprattutto sbagliata. Allora anche quando in doppio si chiama la palla fuori al compagno è palla disturbata. E’ una assurdità, i giapponesi avevano dato il punto per perso. Un errore che ci è costato il secondo set, voglio sottolinearlo”. – ha dichiarato poi dopo Corrado Barazzutti.

Anche se bisogna segnalare che la coppia italiana ha recuperato il break prima di perdere la frazione al tiebreak.

I video della partita

Italy takes a 2-1 lead against Japan after @fabiofogna & @BolelliSimone defeat Ben McLachlan and Yasutaka Uchiyama 75 67(4) 76(3) 75 in Morioka 1️⃣2️⃣ #DavisCup pic.twitter.com/xuT0CxLyac — Davis Cup (@DavisCup) 3 febbraio 2018

Back on court it's Italy that takes the third set with that man @fabiofogna

involved in the action again

#DavisCup pic.twitter.com/lptP9I7Gsp — Davis Cup (@DavisCup) 3 febbraio 2018

What a rally from Japan as they go on to win the second set against Italy. Could we be in for another 5-set thriller in Morioka #DavisCup pic.twitter.com/jGFkQCaVWR — Davis Cup (@DavisCup) 3 febbraio 2018