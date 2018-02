Davis Cup – Giappone vs Italia 1-2: Le dichiarazioni della squadra italiana. Fabio Fognini “Quanto ci siamo mancati io e Simone”

Bolelli : “Era un punto davvero importante ed è stata una partita difficile. Il campo è molto campo veloce, le palline dure e c’è poco tempo per pensare. Abbiamo giocato sempre bene in tutti e quattro i set riuscendo a mantenere alta la concentrazione. L’abbraccio a Barazza? Mi è mancato molto giocare per l’Italia nei mesi scorsi. Ci tenevo a tornare in Davis, tengo alla maglia azzurra, giocare per il mio Paese mi regala grandi emozioni in uno sport fondamentalmente individuale. Devo ancora recuperare del tutto fisicamente, ma sono sulla strada giusta. Dopo la Davis volo in Sudamerica a giocare i tornei sulla terra rossa. A cominciare da Buenos Aires”.

Fognini : “Quanto ci siamo mancati! dopo l’infortunio Simone ha dovuto ricominciare dai tornei minori e la classifica diversa non ci ha permesso di giocare insieme. La verità è che in campo ci conosciamo a memoria e abbiamo dimostrato anche in passato che siamo una delle copie più forti del mondo. La stanchezza? Ho giocato davvero tanto in questi due giorni, diciamo che ho un tallone destro che è praticamente di legno… Ma va bene così . Quindi di corsa a riposare: in due giorni ha giocato quasi otto ore e domani lo attende la sfida di apertura con Sugita che potrebbe consegnare all’Italia il terzo e decisivo punto rendendo così inutile l’ultimo singolare”.

Barazzutti : “Era un punto importantissimo e i ragazzi hanno giocato bene, risposto bene, e si sono espressi ad alto livello per tutto il match contro una coppia di specialisti. Come ieri abbiamo assistito a un vero match da Coppa Davis. Fabio e Simone hanno interpretato alla perfezione i valori di questa manifestazione. Questo è un gran bel gruppo e lo spirito è quello giusto. Ieri Fognini ha giocato con una certa pressione, portando comunque a casa il punto: oggi era più libero, più sciolto e sicuro. Quello di Bolelli è un recupero importantissimo e non solo per la squadra: Simone è un giocatore competitivo che può fare molto bene anche nei tornei”.

Chiudiamo la seconda giornata in vantaggio e questo può mettere un po’ di pressione al Giappone. Sapevamo che era una sfida dura. Adesso siamo contenti e ci godiamo il momento, perché domani c’è tanto tennis ancora da giocare”.