Challenger Budapest: Il Tabellone di Quali. Tre azzurri al via.

Challenger Budapest | Indoor | e64.000

Centre Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Antoine Escoffier vs [6] Alessandro Bega

2. [WC] Levente Godry vs [8] Andrea Pellegrino

3. [2] Jay Clarke vs Alexandre Muller

4. [1] Nicola Kuhn vs Jeremy Jahn (non prima ore: 13:00)

5. Kevin Krawietz vs [WC] Daniel Khin

6. [WC] Peter Makk vs Nikola Cacic

7. Sasi Kumar Mukund vs Edward Corrie (non prima ore: 17:00)

8. Patrik Nema vs [WC] Peter Sallay

Court 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Jurabek Karimov vs Marc Sieber

2. Hugo Grenier vs Alexander Vasilenko

3. Hiroki Moriya vs Aslan Karatsev

4. Filippo Baldi vs Lenny Hampel (non prima ore: 13:00)

5. [3] Konstantin Kravchuk vs Tom Farquharson

6. [WC] Petr Nouza vs [7] Yannick Jankovits

7. [4] Filip Horansky vs Lukas Klein (non prima ore: 17:00)

8. [WC] Alexei Popyrin vs [5] Constant Lestienne