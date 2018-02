Davis Cup: Giappone vs Italia 0-1. Un brutto Fabio Fognini salva la pelle contro Taro Daniel al quinto set. 112 gli errori gratuiti commessi dal ligure

Prova sicuramente incolore di Fabio Fognini nel primo incontro della sfida tra Giappone e Italia che fino a domenica si contenderanno l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup in quel di Morioka (hard indoor).

Il ligure ha ottenuto il primo punto per l’Italia dopo aver battuto Taro Daniel, classe 1993 e n.100 del mondo, con il risultato di 64 36 46 63 62 dopo quasi 4 ore di gioco.

Fabio alla fine della partita ha parlato di un problema alla spalla destra che si è riacutizzato durante l’incontro ed ha chiesto per questo motivo anche l’intervento del fisioterapista durante la partita.

Da segnalare la prova incolore di Fabio che ha commesso tantissimi errori gratuiti e per gran parte della partita è sembrato svogliato e con un atteggiamento molto passivo in campo.

Fognini dopo aver vinto il primo set per 6 a 4 e perso la seconda frazione per 6 a 3, cedendo per ben due volte il turno di battuta dal 3 pari e avendo una palla del controbreak sul 3 a 4, nel terzo parziale si portava sul 4 a 2.

Nell’ottavo game però l’azzurro, dallo 0-40, cedeva ai vantaggi il turno di battuta, commettendo due doppi falli nel gioco e con Fabio che sulla palla break mandava un dritto in corridoio dopo il servizio e pallata in tribuna, prendendo anche un warning.

Sul 4 a 5 l’azzurro, dal 30-15, commetteva altri due doppi falli nel game e dopo aver annullato due palle set e mancato una palla del 5 pari, al terzo tentativo Daniel operava il break ed anche il set, dopo una risposta vincente del nipponico sul set point, conquistando la terza frazione per 6 a 4.

Fabio nel quarto set riusciva a giocare un tennis migliore e sull’1 pari metteva a segno il break ai vantaggi, piazzando un diritto vincente sulla palla break.

L’azzurro, questa volta nel parziale non concedeva nulla alla battuta e sul 5 a 3 metteva a segno il secondo break del set, con Taro che cedeva a 15 il turno di battuta, commettendo un doppio fallo sulla palla set.

Nel quinto set Daniel sull’1 pari mancava clamorosamente una palla break,mandando in rete una volèe di dritto a campo aperto, con Fabio che ringraziava e teneva la battuta.

Nel gioco successivo il ligure piazzava il break ai vantaggi, dallo 0-40, e con un diritto vincente si portava sul 3 a 1.

Sul 4 a 1 Fognini, dallo 0-40, non concretizzava tre palle per il doppio break, ma l’azzurro non risentiva della cosa giocando il game del 4 a 2 in maniera impeccabile piazzando anche due ace e tenendo a 0 il servizio.

Sul 5 a 2 il n.1 italiano metteva a segno un nuovo break, a 30 dal 30-15, piazzando una volèe vincente di rovescio sulla palla match e vincendo la partita per 6 a 2.

La partita punto per punto



Davis ITA - JPN T. Daniel T. Daniel 4 6 6 3 2 F. Fognini F. Fognini 6 3 4 6 6 Vincitore ITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-40 1-2 → 2-2 T. Daniel 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Daniel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df df 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

.@fabiofogna ha tirato fuori tutta la sua grinta! Sotto 1-2, l'azzurro conquista 4° e 5° set e porta a casa il 1° punto di questa sfida! 6-4 3-6 4-6 6-3 6-2 a Taro Daniel! 🇯🇵0-1🇮🇹 #DavisCup #tennis pic.twitter.com/FRy6eG3wmw — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 2 febbraio 2018





Camillo Santini