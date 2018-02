Giappone contro Italia: una vittoria nel Paese del Sol Levante?

Una trasferta per bocca dei nostri stessi giocatori dura e molto lontano da casa quella che si appresta ad affrontare la nazionale italiana del tennis maschile nella tana del Giappone, avversario che seppur privo della sua punta di diamante Kei Nishikori è decisamente insidioso.

È chiaro che il sottoscritto reputi l’Italia favorita nella sfida contro i nipponici ma le difficoltà non saranno poche: partiamo dai valori che scenderanno in campo. Taro Daniel e Yuchi Sugita sono i giocatori che lotteranno contro Fabio Fognini e Andreas Seppi nella prima giornata: entrambi top100 (Sugita è al momento top50 al numero 41 del ranking) i due giapponesi vengono da un Australian Open differente, con Sugita che ha battuto con merito il top10 Jack Sock all’esordio e poi ha ceduto solo 12/10 a Karlovic, dimostrando un buon stato di forma mentre Taro Daniel ha ceduto al primo turno al francese Benneateau. Superfluo dire come invece proprio i due italiani siano tornati dall’Australia con le pile cariche a mille, forte dei loro ottavi di finale raggiunti: la stanchezza dovrebbe essere smaltita e soprattutto Fognini contro Daniel nel singolare di apertura parte nettamente coi favori del pronostico. Forse Seppi farà più fatica ma un 2-0 italiano alla fine della prima giornata non è utopia.

Il doppio dovrebbe essere il punto più incerto: se da un lato l’esperienza ad alti livelli da doppista di Simone Bolelli dovrebbe recitare un ruolo importante in coppia con la solidità di Paolo Lorenzi, il Giappone potrà contare sulla fiducia e l’ottimo momento di Ben McLachlan, reduce dall’inattesa semifinale Slam a Melbourne raggiunta insieme al tedesco Struff, semi in cui i due outsiders hanno gettato l’anima in campo cedendo solo al tie break del set decisivo ai futuri vincitori del torneo Pavic e Marach, torneo in cui McLachlan ha brillato e battuto insieme al compagno coppie di primo livello. Attenzione però: anche se non giocherà con Struff, con il connazionale Uchiyama ha già avuto modo di mettere in mostra un feeling notevole, come quando hanno trionfato nel torneo di casa di Tokyo battendo in finale una coppia top come Soares – Jamie Murray. Personalmente penso che i giapponesi potrebbero spuntarla e rimettere il tutto in discussione.

Un 2-1 italiano all’inizio della terza giornata sarebbe però uno scenario gradito, perché sono convinto che un punto negli ultimi due singolari, Seppi o Fognini, sarebbero benissimo in grado di portarlo a casa.

Una sfida difficile quindi ma con la possibilità concreta di farcela: è tempo di pronostici adesso, voi cosa ne pensate? Come finirà Giappone – Italia?

Alessandro Orecchio