Roberta Vinci cede in due set alla tedesca Goerges ed esce al secondo turno del Wta Premier di San Pietroburgo

Sconfitta in due set per Roberta Vinci al secondo turno del Wta Premier di San Pietroburgo (Indoor, $799.000).

La tennista tarantina è stata superata dalla tedesca Julia Goerges, 29 anni, Nr. 12 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-0 in un’ora e 17 minuti di gioco.

Prestazione in chiaroscuro di Robertina oggi; l’azzurra ha confermato i progressi mostrati in questa tournee russa, disputando un buonissimo primo set. D’altro canto è da sottolineare un secondo set pessimo, in cui ha staccato la spina, commettendo svariati errori e calando vistosamente di condizione fisica.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: la teutonica si fa preferire in questo inizio di match, molto potente da fondo campo e precisa, soprattutto col diritto.

Robertina fatica al servizio e ne paga le conseguenze. Dapprima riesce a tenere un difficile turno di battuta annullando due palle break nel terzo gioco; successivamente va sotto 0-40, annulla le prime due palle break ma è costretta a cedere sulla terza. Dopo 20 minuti di gioco è 3-2 Goerges.

La reazione di Robertina è esemplare; rientra in campo con maggior tenacia e qualità e opera l’immediato controbreak a 30, impattando sul 3-3.

La differenza finisce per farla un game durissimo, l’undicesimo, con la tedesca sugli scudi con ottime risposte e colpi potenti e precisi. Roberta combatte, non molla un colpo ma non riesce a tenere il turno di servizio. La tarantina annulla tre palle break ma cede sulla quarta.

Al servizio per chiudere il parziale, la Goerges non trema. E’ ottima in battuta e, al primo set point disponibile, chiude la pratica.

E’ 7-5 per la teutonica in 50 minuti di gioco.

Secondo set: inizio shock di parziale, con la tedesca che cavalca l’onda dell’entusiasmo e Robertina che sembra aver perso mordente.

Dopo 10 minuti ci si trova già sul 3-0 per la Goerges con un pesante doppio break, effettuato sia nel primo che nel terzo game.

Il parziale prosegue a tinte teutoniche, con la Vinci insidiosa unicamente nel quarto gioco, quando si procura due palle break che non sfrutta.

Il match non ha più nulla da dire e si avvia verso una breve conclusione.

Dapprima la Goerges strappa nuovamente il servizio alla tennista pugliese, successivamente tiene il suo turno di battuta a zero, chiudendo al primo match point disponibile.

E’ 6-0 per la tedesca in 26 minuti di gioco.

La consegna del Trofeo del 2016 dopo che i ladri lo scorso anno le hanno rubato diversi trofei

Il torneo di San Pietroburgo saluta la nostra @roberta_vinci, campionessa nel 2016, con un premio speciale! #tennis #WTA pic.twitter.com/O0mYZxBR98 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 1 febbraio 2018

La partita punto per punto



WTA St. Petersburg Julia Goerges [5] Julia Goerges [5] 7 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 5 0 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Goerges 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 6-0 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 df 30-30 4-0 → 5-0 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 R. Vinci 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-2 → 3-3 R. Vinci 0-15 0-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Goerges – R. Vinci

01:16:33

10 Aces 3

0 Double Faults 2

55% 1st Serve % 65%

21/32 (66%) 1st Serve Points Won 25/44 (57%)

18/26 (69%) 2nd Serve Points Won 9/24 (38%)

2/3 (67%) Break Points Saved 7/12 (58%)

9 Service Games Played 9

19/44 (43%) 1st Return Points Won 11/32 (34%)

15/24 (63%) 2nd Return Points Won 8/26 (31%)

5/12 (42%) Break Points Won 1/3 (33%)

9 Return Games Played 9

39/58 (67%) Total Service Points Won 34/68 (50%)

34/68 (50%) Total Return Points Won 19/58 (33%)

73/126 (58%) Total Points Won 53/126 (42%)

12 Ranking 147

29 Age 34

Bad Oldesloe, Germany Birthplace Taranto, Italy

Bad Oldesloe & Regensburg, Germany Residence Taranto, Italy

5′ 11″ (1.80m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

154 lbs. (70 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (July 2005) Turned Pro Pro (1999)

6/1 Year to Date Win/Loss 0/1

1 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 10

$6,746,361 Career Prize Money $11,775,493





Davide Sala