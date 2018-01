Coppa Davis 2018, Group I Europa/Africa e Group I Asia/Ocenia: i convocati

Sono tre gli incontri del Group II Europa di Coppa Davis in programma nel prossimo weekend.

Hanno ricevuto un bye per questa fase Repubblica Ceca (avversaria di Sudafrica o Israele il 6/7 aprile), Portogallo (sfiderà Ucraina o Svezia), Russia (incontrerà Austria o Bielorussia), Bosnia Herzegovina e Slovacchia, che si troveranno una contro l’altra fra poco più di due mesi.

Sono due i Top-100 al via: si tratta di Dudi Sela, impegnato in Sudafrica con il “suo” Israele, e Gerald Melzer, la cui Austria ospiterà sulla terra battuta indoor di St. Polten la Bielorussia di Ivashka e Zhyrmont.

Il terzo match non ancora menzionato è quello tra Ucraina e Svezia: i padroni di casa si affideranno a Sergiy Stakhovsky e Artem Smirnov, con Molchanov e Bubka possibili doppisti, mentre gli ospiti hanno dalla loro parte una vasta possibilità di scelta, con i fratelli Ymer a fare compagnia a Markus Eriksson, Karl Friberg e il doppista Andreas Siljestrom.

SUDAFRICA vs ISRAELE

Convocati Sudafrica: Lloyd Harris (289), Nicolaas Scholtz (325), Ruan Roelofse (712), Tucker Vorster (1424), Raven Klaasen (D27)

Convocati Israele: Dudi Sela (97), Edan Leshem (254), Igor Smilansky (460), Daniel Cukierman (1187), Jonathan Erlich (D81)

UCRAINA vs SVEZIA

Convocati Ucraina: Sergiy Stakhovsky (113), Artem Smirnov (505), Denys Molchanov (595), Oleksii Krutykh (NR), Sergei Bubka (NR)

Convocati Svezia: Elias Ymer (135), Markus Eriksson (307), Mikael Ymer (396), Karl Friberg (898), Andreas Siljestrom (D153)

AUSTRIA vs BIELORUSSIA

Convocati Austria: Gerald Melzer (98), Sebastian Ofner (144), Dennis Novak (200), Oliver Marach (D6), Philipp Oswald (D44)

Convocati Bielorussia: Ilya Ivashka (190), Dzmitry Zhyrmont (389), Yaraslav Shyla (426), Sergey Betov (1077), Andrei Vasilevski (D53)

Sono Cina-Nuova Zelanda e Pakistan-Corea del Sud i due incontri del Group I di Coppa Davis riservato alla zona Asia/Ocenia a disputarsi nel prossimo weekend.

L’India e l’Uzbekistan, rispettivamente prima e seconda testa di serie, hanno ricevuto un bye al primo turno e faranno il loro debutto nella manifestazione fra il 6 il 7 aprile.

La Cina è assolutamente favorita contro la Nuova Zelanda. La sfida, in programma sul veloce indoor a Tianjin, è già chiusa in partenza vista la pochissima esperienza in singolare da parte dei tennisti neozelandesi, che oltre al n.308 ATP Statham schierano ben tre doppisti, Venus, Daniell e Sitak. Proprio dal doppio potrebbe arrivare l’unico punto della Nuova Zelanda, anche se il “fattore Coppa Davis” lascia sempre un piccolo spazio alle sorprese.

In Pakistan-Corea del Sud, che si giocherà ad Islamabad sull’erba outdoor, la squadra favorita è quella ospite, che potrà contare sull’apporto del Top-200 Kwon. Per i padroni di casa è stato convocato l’esperto doppista Aisam Qureshi, numero 30 di specialità.

CINA vs NUOVA ZELANDA

Convocati Cina: Ze Zhang (194), Di Wu (253), Yibing Wu (309), Xin Gao (589), Mao-Xin Gong (D191)

Convocati Nuova Zelanda: Josè Statham (308), Michael Venus (D18), Marcus Daniell (D34), Artem Sitak (D54), Macsen Sisam (NR)

PAKISTAN vs COREA DEL SUD

Convocati Pakistan: Aqeel Khan (1753), Muzammil Murtaza (1753), Mohammad Abid Ali Khan Akbar (1753), Aisam Qureshi (D30)

Convocati Corea del Sud: Soon-Woo Kwon (178), Young Seok Kim (679), Seong Chan Hong (776), Yong-Kyu Lim (1239), Minjong Park (NR)

Lorenzo Carini