Lisa pigato vince la Cltk Cup di Praga: Primo successo under 18 della nuova stagione

Dalla Polonia al Portogallo, passando per la Repubblica Ceca. Questo inizio di stagione 2018 per Lisa Pigato è davvero un viaggio intenso in lungo e in largo per l’Europa. Un viaggio che ha già regalato la prima soddisfazione. La 14enne bergamasca che si allena allo Junior Tennis Milano ha vinto il suo primo torneo stagionale a Praga aggiudicandosi la CLTK Cup 2018, evento Itf Under 18 di grado 4 che si è chiuso domenica sui campi veloci della capitale ceca.

Un cammino esaltante che l’ha portata a sconfiggere, nell’ordine, le ceche Karolina Vlckova (6-4 7-5), Tereza Vajsejtlova 6-1 6-7 6-2 e Alexandra Silna (7-5 6-1). In semifinale, la tennista azzurra classe 2003 si è imposta sull’ungherese Natalia Szabanin per 4-6 7-5 6-0 in un match davvero intenso e ricco di emozioni nel corso del quale è stata costretta ad annullare due match point all’avversaria nel secondo parziale. In finale, per concludere in bellezza, Lisa ha avuto ragione della francese Aubane Droguet per 6-2 6-4. Dopo essere stata eliminata nel secondo turno della Warsaw Cup appena pochi giorni fa, Lisa ha dunque mostrato immediatamente una grande reazione andando a vincere un torneo di livello assoluto.

“Lisa non finisce mai di sorprenderci – spiega la presidente dello Junior Tennis Milano Antonella Gilardelli – e quasi ci siamo abituati a vederla vincere sempre e ovunque! Ma in questa occasione nulla era scontato in quanto si trattava dei primissimi incontri a livello individuale che disputava da settembre (quando, nonostante un infortunio, aveva vinto il suo primo torneo under 18 di grado 3 a Palermo, ndr) e questo rende ancora più speciale questa prima vittoria stagionale. Ogni successo è meritato per questa ragazza che, oltre ad avere un grande talento, è dotata di una determinazione fuori dal comune. Il suo comportamento dentro e fuori dal campo è sempre esemplare e la rende un esempio per tutti i ragazzi e le ragazze della nostra scuola tennis”, aggiunge Antonella Gilardelli. Ma non c’è quasi tempo di festeggiare, perché la testa è già rivolta al Portogallo dove, tra pochi giorni, Lisa prenderà parte alla Winter Cup 2018 insieme alla rappresentativa italiana femminile. Per lei, tra l’altro, si tratta della prima convocazione nella Nazionale under 16. Dopo aver chiuso il 2017 trascinando la Lombardia alla vittoria della Coppa d’Inverno e aver cominciato l’anno nuovo col primo sigillo a livello individuale, ecco che arriva un altro appuntamento a squadre di grande importanza. Per Lisa, che incarna appieno lo spirito Junior, questo 2018 si preannuncia davvero fondamentale.