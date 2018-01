Roger Federer: dove potrà mai arrivare?

La stella di Roger Federer prima dell’ultima edizione degli Australian Open brillava già di una luce fortissima ma dopo il 20esimo trofeo Slam conquistato…beh, questa luce si è fatta accecante. Il talento più cristallino e vincente dell’era Open ha battuto l’ennesimo record e adesso, a 36 anni e mezzo, prende sempre più piede una domanda: dove potrà mai arrivare il campionissimo svizzero?

Una carriera come quella di Federer è già incredibile di per sé ma visto lo stato attuale del tennis dello svizzero ancora in grado di dettare legge e l’integrità del suo fisico, perché mai bisognerebbe fermarsi e/o smettere di inseguire ulteriori traguardi?

La mia opinione è che, sebbene Federer non abbia mai avuto l’ossessione del tornare al numero 1 del ranking ATP, adesso con una tale risicata distanza di punti dallo spagnolo Rafa Nadal la voglia gli sia venuta eccome, anche per dimostrare ancora una volta che fra i due il più forte è lui. E non si dica che a Federer non interessa dimostrare di essere più forte di qualsivoglia avversario, soprattutto se si tratta di una sua nemesi sportiva, che tanti trofei gli ha sottratto con merito: un campione vuole essere sempre il numero 1. In tal senso va compresa la possibilità avanzata proprio da Federer di giocare Dubai: in caso di vittoria il sorpasso sarebbe possibile, fermo restando che poi i due avranno tanti punti da difendere nei prossimi mesi, Federer con i primi due Masters1000 della stagione, Nadal con la stagione sul rosso.

Il numero 1 si diceva ma non solo: il record del numero di Slam vinti, nello specifico i 24 di Margaret Smith Court, un’impresa distante adesso solo 4 titoli. Rimanendo in tema Slam non si può non pensare a un nuovo successo Wimbledon, il nono per l’esattezza con i 100 titoli del circuito maggiore oramai a portata di mano (dopo Melbourne Federer è infatti arrivato a 96). Sono proprio Wimbledon e il superare i 100 titoli ATP i traguardi più facilmente (e rapidamente) raggiungibili.

Suggestivo ma più difficile un ultimo grande obiettivo: la conquista del Grande Slam. Con un’oculata programmazione Wimbledon e New York sembrano alla portata dello svizzero, mentre appare realmente complicato diventare il più forte su terra battuta e strappare lo scettro del Roland Garros a Rafa Nadal, qualora questi ovviamente si presentasse sulla terra battuta in buone condizioni fisiche. Diventare il primo tennista a conquistare tutti e 4 titoli del Grande Slam nello stesso anno sarebbe la classica ciliegina sulla torta di una carriera già irripetibile: non sappiamo se ci proverà o se si focalizzerà solo su obiettivi più specifici ma a breve sarà lo stesso Federer a farci capire, attraverso la sua programmazione, fin dove vuole provare a volare. Le ali di certo non gli mancano.





Alessandro Orecchio