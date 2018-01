Coppa Davis, primo turno del World Group 2018: presentazione e pronostici

Dopo le grandi emozioni vissute agli Australian Open settimana scorsa, da questo weekend (2-4 febbraio 2018) assisteremo al primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis. Ai nastri di partenza saranno presenti 16 squadre tra cui le 8 teste di serie delineate a settembre tenendo conto del ranking per nazioni. Le selezioni che beneficeranno di tale status saranno Francia (1), Belgio (2), Gran Bretagna (3), Croazia (4), Svizzera (5), Australia (6), Serbia (7) e Italia (8). Rispetto alla passata edizione, vi sarà inoltre una novità. Da quest’anno, infatti, il quinto uomo non sarà più una semplice riserva ma un vero e proprio convocato impiegabile regolarmente.

[1] FRANCIA – OLANDA

“Halle Olympique, Albertville, Francia”

Superficie: Cemento – Rebound Ace Synpave, Indoor

PRECEDENTI 10-0

FRANCIA

Lucas Pouille

Jo-Wilfried Tsonga

Richard Gasquet

Pierre-Hugues Herbert

Nicolas Mahut

Capitano

Yannick Noah

OLANDA

Robin Haase

Tallon Griekspoor

Thiemo De Bakker

Matwe Middelkoop

Jean-Julien Rojer

Capitano

Paul Haarhuis

Francia e Olanda si incontrano nuovamente a distanza di 9 anni dall’ultimo confronto diretto. Quantità e qualità a disposizione di Yannick Noah, Robin Haase e il doppista Jean-Julien Roger per Paul Haarhuis. A meno di miracoli sportivi, difficilmente la selezione ospite riuscirà a sovvertire il pronostico e preoccupare più di tanto i campioni in carica.

PRONOSTICO

FRANCIA 95% – OLANDA 5%

GIAPPONE – [8] ITALIA

“Morioka Takaya Arena, Morioka, Giappone”

Superficie: Cemento – GreenSet Pro, Indoor

PRECEDENTI 0-2

GIAPPONE

Yuichi Sugita

Taro Daniel

Go Soeda

Yasutaka Uchiyama

Ben McLachlan

Capitano

Satoshi Iwabuchi

ITALIA

Fabio Fognini

Paolo Lorenzi

Andreas Seppi

Thomas Fabbiano

Simone Bolelli

Capitano

Corrado Barazzutti

Senza Kei Nishikori impegnato a recuperare la miglior condizione fisica e con Yoshihito Nishioka apparso tutt’altro che in forma agli Australian Open contro Andreas Seppi, Iwabuchi si affida a Yuichi Sugita, Taro Daniel, Go Soeda e alla buona coppia formata da Uchiyama e McLachlan in doppio. L’ottimo stato di forma mostrato da Fabio Fognini e Andreas Seppi nel primo Slam stagionale, non dovrebbe creare alcun grattacapo a capitan Barazzutti nel momento delle scelte. Gli azzurri partono coi favori del pronostico sia nei rispettivi match di singolare che nell’incontro di doppio, ma guai a sottovalutare la selezione nipponica.

PRONOSTICO

GIAPPONE 40% – ITALIA 60%

SPAGNA – [3] GRAN BRETAGNA

“Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spagna”

Superficie: Terra, Outdoor

PRECEDENTI 5-8

SPAGNA

Pablo Carreño Busta

Albert Ramos-Viñolas

Roberto Bautista Agut

Feliciano Lopez

David Ferrer

Capitano

Sergi Bruguera

GRAN BRETAGNA

Kyle Edmund

Cameron Norrie

Liam Broady

Jamie Murray

Dominic Inglot

Capitano

Leon Smith

Spagna e Gran Bretagna si sfidano per la 14esima volta nella storia della Coppa Davis. Gli uomini di coach Sergi Bruguera non dovrebbero incontrare troppi problemi nel passare il turno contro la selezione britannica. Su una superficie a loro non congeniale come la terra di Marbella, gli ospiti, che dovranno fare a meno ancora per lungo tempo di Andy Murray, potranno contare su un Kyle Edmund galvanizzato dal recente exploit agli Australian Open e su una collaudata coppia di doppio formata da Jamie Murray e Dominic Inglot. Premesso questo, né Corrie né Broady dispongono di armi in grado di contrastare i singolaristi iberici sul rosso. Escludendo una super doppia prestazione in singolare sfoderata da Edmund, difficilmente gli ospiti impensieriranno i padroni di casa.

PRONOSTICO

SPAGNA 85% – GRAN BRETAGNA 15%

[6] AUSTRALIA – GERMANIA

“Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia”

Superficie: Plexicushion Prestige, Outdoor

PRECEDENTI 4-3

AUSTRALIA

Nick Kyrgios

Jordan Thompson

John Millman

Alex De Minaur

John Peers

Capitano

Lleyton Hewitt

GERMANIA

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Peter Gojowczyk

Tim Puetz

Capitano

Michael Kohlmann

Una leggera preferenza per l’Australia per via del fattore campo. Entrambe le selezioni possono contare su un big a testa – Nick Kyrgios da una parte e Alexander Zverev dall’altra – e sul guastafeste di turno. Attenzione a Jan-Lennard Struff, non solo in singolare ma anche in doppio, disciplina in cui nel primo Slam stagionale si è messo in luce raggiungendo la semifinale. Occhio di riguardo anche su Alex De Minaur, autore di due ottimi tornei ad inizio stagione a Brisbane e Sydney. La sensazione è che il doppio potrebbe spostare l’ago della bilancia in maniera decisiva.

PRONOSTICO

AUSTRALIA 55% – GERMANIA 45%

KAZAKHSTAN – [5] SVIZZERA

“National Tennis Centre, Astana, Kazakhstan”

Superficie: Cemento, GreenSet Grand Prix Cup, Indoor

PRECEDENTI 1-1

KAZAKHSTAN

Mikhail Kukushkin

Dmitry Popko

Aleksandr Nedovyesov

Roman Khassanov

Timur Khabibulin

Capitano

Dias Doskarayev

SVIZZERA

Henri Laaksonen

Adrian Bodmer

Marc-Andrea Huesler

Antoine Bellier

Luca Margaroli

Capitano

Severin Luthi

Il Kazakhstan è una delle peggiori squadre da affrontare ad inizio manifestazione e soprattutto in trasferta. Il Mikhail Kukushkin ammirato in versione Davis negli ultimi anni rappresenta un’ostacolo non da poco. La Svizzera, dal canto suo, si affida totalmente ad Henri Laaksonen, già protagonista in positivo coi crociati nel 2015 opposti al Belgio. Favoriti gli ospiti in doppio, con il buon Luca Margaroli, resta da capire se Dias Doskarayev si affiderà a in singolare a Popko o Nedovyesov, con quest’ultimo apparso in discreta forma nel Challenger di Koblenz. Si prevede un match tirato.

PRONOSTICO

KAZAKHSTAN 60% – SVIZZERA 40%

[4] CROAZIA – CANADA

“Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croazia”

Superficie: Terra, Indoor

PRECEDENTI 0-0

CROAZIA

Marin Cilic

Borna Coric

Viktor Galovic

Franko Skugor

Ivan Dodig

Capitano

Zeljko Krajan

CANADA

Denis Shapovalov

Vasek Pospisil

Peter Polansky

Frank Dancevic

Daniel Nestor

Capitano

Frank Dancevic



Croazia-Canada è la sfida in cui risulta maggiormente complicato provare a stabilire percentuali di vittoria tra le due selezioni. Da una parte, bisognerà capire con che testa scenderà in campo Marin Cilic dopo la sconfitta in finale agli Australian Open, dall’altra Shapovalov sulla terra battuta, seppur indoor, è ancora tutto da testare. Da non sottovalutare l’ottimo stato di forma di Vasek Pospisil, vincitore settimana scorsa sul veloce di Rennes, e l’entusiasmo trascinante di Frank Dancevic nella nuova veste di coach-giocatore. Padroni di casa sicuramente favoriti ma meno nettamente di quello che si potrebbe pensare.

PRONOSTICO

CROAZIA 65% – CANADA 35%

[7] SERBIA – USA

“Sportski Centar Cair, Nis, Serbia”

Superficie: Terra, Indoor

PRECEDENTI 2-0

SERBIA

Dusan Lajovic

Laslo Djere

Nikola Milojevic

Pedja Krstin

Miljan Zekic

Capitano

Nenad Zimonjic

USA

Sam Querrey

John Isner

Ryan Harrison

Steve Johnson

Capitano

Jim Courier

La squadra di casa sceglie la terra per sfidare al meglio delle proprie possibilità gli Stati Uniti. Una superficie che agevola Lajovic per caratteristiche tecniche, ma che in passato ha visto John Isner disputare grandi match proprio in Davis e contro un certo Roger Federer. Jim Courier si affida ai suoi uomini migliori, consapevole che espugnare il fortino serbo di Nis sarà tutt’altro che agevole. Avranno la meglio i bombardieri a stelle e strisce? Teoricamente sì anche se lo stato di salute degli ospiti non è eccelso.

PRONOSTICO

SERBIA 30% – USA 70%

[2] BELGIO – UNGHERIA

“Country Hall du Sart-Tilman, Liège, Belgio”

Superficie: Cemento, Indoor

PRECEDENTI 7-5

BELGIO

David Goffin

Ruben Bemelmans

Julien Cagnina

Joris De Loore



Capitano

Johan Van Herck

UNGHERIA

Marton Fucsovics

Attila Balazs

Zsombor Piros

Mate Valkusz

Gabor Borsos

Capitano

Gabor Koves

L’ultima sfida tra le due selezioni risale al 1990. Il Belgio si presenta all’appuntamento senza Steve Darcis, assenza non di poco conto. Inutile sottolineare come sarà David Goffin a doversi prendere sulle spalle la propria squadra, con Ruben Bemelmans che dovrà disimpegnarsi sia in singolare che in doppio col fido De Loore. Gli ospiti sono al completo e proveranno a dare filo da torcere al team di Van Herck. Marton Fucsovics è raggiante, Attila Balazs è un cavallo pazzo da cui è lecito aspettarsi qualunque cosa. Padroni di casa favoriti ma Goffin, non apparso in splendida forma nel primo Slam stagione, non potrà permettersi di sbagliare. Una sua sconfitta in singolare complicherebbe in maniera significativa il cammino iniziale dei finalisti della passata edizione.

PRONOSTICO

BELGIO 60% – UNGHERIA 40%





Luca Fiorino