Bernard Tomic parla della solitudine del tennista: “Non ho avuto praticamente l’infanzia. Non ho avuto una vita da quando avevo 8 o 9 anni. La gente non si rende conto che il tennis è uno sport solitario”

Bernard Tomic continua a dimostrare, ogni giorno che passa, che il tennis non sembra più essere una priorità assoluta. Attualmente impegnato in un reality show in Australia, il tennista è ormai da tempo lontano dalle luci della ribalta del circuito mondiale.

“Mi dispiace di non aver avuto, al momento, una grande carriera nel tennis. Le routine e tutto ciò che devi avere quando hai 18 anni ma sono cose molto complicate. Non è facile, è un lavoro difficile quello del tennista.

Non ho avuto praticamente l’infanzia. Non ho avuto una vita da quando avevo 8 o 9 anni. La gente non si rende conto che il tennis è uno sport solitario. È uno sport individuale, a differenza del calcio o del basket, in cui si hanno dei compagni di squadra”.

Tuttavia, il 25enne tennista ammette di non aver sempre avuto questo pensiero: “Quando ero più giovane, giocavo a tennis perché amavo questo sport. Poi dopo giocavo per soldi, specialmente negli ultimi mesi.

Chissà, se avessi giocato 10 anni fa, forse per le mie qualità, sarei stato un top 5 e avrei vinto qualche Grand Slam. Tuttavia, il tennis è guidato da giocatori come Federer, Nadal, Murray o Djokovic e questo non mi ha permesso di salire più in alto in classifica “, ha detto l’ex top 20 mondiale.