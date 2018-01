WTA San Pietroburgo: Live Turno Decisivo Quali Italiane. Roberta Vinci nel tabellone principale. Fuori al turno decisivo Deborah Chiesa

Roberta Vinci ha superato le qualificazioni del torneo WTA Premier di San Pietroburgo, in Russia.

La 34enne tarantina, numero 147 del ranking mondiale, trionfatrice nell’edizione del 2016, ha superato al turno finale la tedesca Andrea Petkovic, numero 101 del ranking mondiale e ottava testa di serie delle “quali” in tre set.

Nel terzo e decisivo set Roberta dopo aver mancato un vantaggio di 4 a 1, sul 4 a 3 piazzava il break decisivo a 15 e poi nel game successivo sul 5 a 3, teneva a 15 il turno di battuta chiudendo la frazione per 6 a 3.

Si è fermata al turno finale Deborah Chiesa. La 21enne trentina, numero 184 del ranking mondiale, ha ceduto per 61 63 alla 18enne russa Elena Rybakina, numero 453 Wta, in gara con una wild card.

(1) Wozniacki, Caroline vs Bye

(WC) Potapova, Anastasia vs Maria, Tatjana

Barthel, Mona vs Cornet, Alizé

(Q) Kuzmova, Viktoria vs (8) Kasatkina, Daria

(4) Mladenovic, Kristina vs Bye

Cirstea, Sorana vs Cibulkova, Dominika

Vekic, Donna vs Siniakova, Katerina

Makarova, Ekaterina vs (6) Pavlyuchenkova, Anastasia

(5) Goerges, Julia vs Sakkari, Maria

(Q) Vinci, Roberta vs (Q) Martincova, Tereza

Bacsinszky, Timea vs (Q) Rybakina, Elena

Bye vs (3) Garcia, Caroline

(7/WC) Vesnina, Elena vs (WC) Kvitova, Petra

Begu, Irina-Camelia vs (LL) Petkovic, Andrea

(WC) Zvonareva, Vera vs Bertens, Kiki

Bye vs (2) Ostapenko, Jelena

WTA St. Petersburg Deborah Chiesa Deborah Chiesa 1 3 Elena Rybakina Elena Rybakina 6 6 Vincitore: E. RYBAKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Rybakina 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 D. Chiesa 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Chiesa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-40 df 1-2 → 2-2 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-30 1-5 → 1-6 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1 Aces 62 Double Faults 164% 1st Serve % 63%22/43 (51%) 1st Serve Points Won 25/32 (78%)9/24 (38%) 2nd Serve Points Won 8/19 (42%)10/15 (67%) Break Points Saved 5/6 (83%)8 Service Games Played 87/32 (22%) 1st Return Points Won 21/43 (49%)11/19 (58%) 2nd Return Points Won 15/24 (63%)1/6 (17%) Break Points Won 5/15 (33%)8 Return Games Played 831/67 (46%) Total Service Points Won 33/51 (65%)18/51 (35%) Total Return Points Won 36/67 (54%)49/118 (42%) Total Points Won 69/118 (58%)

Chiesa – Rybakina

185. Singles ranking 454.

13. 6. 1996 Birthdate 17. 6. 1999

right Plays right

WTA St. Petersburg Roberta Vinci Roberta Vinci 6 4 6 Andrea Petkovic [8] Andrea Petkovic [8] 1 6 3 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Vinci 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Petkovic 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2 Aces 03 Double Faults 161% 1st Serve % 82%33/49 (67%) 1st Serve Points Won 44/84 (52%)17/31 (55%) 2nd Serve Points Won 8/18 (44%)5/8 (63%) Break Points Saved 15/21 (71%)13 Service Games Played 1340/84 (48%) 1st Return Points Won 16/49 (33%)10/18 (56%) 2nd Return Points Won 14/31 (45%)6/21 (29%) Break Points Won 3/8 (38%)13 Return Games Played 1350/80 (63%) Total Service Points Won 52/102 (51%)50/102 (49%) Total Return Points Won 30/80 (38%)100/182 (55%) Total Points Won 82/182 (45%)

Vinci – Petkovic

142. Singles ranking 98.

18. 2. 1983 Birthdate 9. 9. 1987

right Plays right