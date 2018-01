Challenger Quimper: Il Tabellone Principale. Napolitano e Arnaboldi presenti.

Challenger Quimper | Indoor | e43.000

(1/WC) Tsitsipas, Stefanos vs Setkic, Aldin

(SE) Hoang, Antoine vs Kovalik, Jozef

Taberner, Carlos vs Napolitano, Stefano

(WC) Furness, Evan vs (8) Maden, Yannick

(4) Brown, Dustin vs (Alt) Clarke, Jay

Qualifier vs (WC) Roumane, Rayane

De Greef, Arthur vs Millot, Vincent

Bourgue, Mathias vs (5) Halys, Quentin

(6) Klizan, Martin vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Vatutin, Alexey vs (WC) Benchetrit, Elliot

Gabashvili, Teymuraz vs (3) Basic, Mirza

(7) Ignatik, Uladzimir vs Sakharov, Gleb

Hemery , Calvin vs Arnaboldi, Andrea

Ojeda Lara, Ricardo vs Munar, Jaume

Trungelliti, Marco vs (2) Youzhny, Mikhail