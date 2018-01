Australian Open, Roger Federer sfida Marin Cilic: presentazione e numeri della finale (con sondaggio e orario della finale)

Ancora una volta faccia a faccia in una finale Slam. A distanza di poco più di 6 mesi dall’ottavo successo a Wimbledon, Roger Federer affronterà Marin Cilic per la seconda volta in carriera all’atto conclusivo di un Major. I due, come noto, si contenderanno domattina alle ore 09:30 italiane il titolo degli Australian Open 2018 all’interno della fantastica cornice della Rod Laver Arena. Sarà la quinta sfida in un match Slam tra i due, il decimo confronto diretto complessivo con un bilancio che propende nettamente verso lo svizzero: 8 i successi per Federer – di cui cinque sul duro, due sull’erba e uno sulla terra – contro l’unica vittoria del croato ottenuta in occasione dell’incredibile semifinale dello Us Open 2014, torneo che vide Cilic alzare al cielo il suo primo ed unico trofeo Slam della carriera. L’elvetico si presenta all’appuntamento conclusivo della 106ª edizione dell’Open d’Australia con sole 10 ore e 50 minuti sulle gambe di tennis, mentre il croato è stato in campo ben 17 ore e 3 minuti. Una differenza enorme che testimonia l’estremo agio di Roger Federer – non solo per demeriti altrui – nel suo cammino verso la finale.

NUMERI

Roger Federer approda in finale di uno Slam senza lasciare per strada nemmeno un set nel corso di tutto il torneo per la sesta volta in assoluto. Solamente in due circostanze finì poi per lasciarsi sfuggire il trofeo dalle mani: allo Us Open nel 2015, quando perse in quattro set contro Novak Djokovic, e a Wimbledon nel 2008 sorpreso da Rafael Nadal al quinto parziale. L’attuale numero due del mondo proverà a bissare il titolo in un Major vinto l’anno precedente per la prima volta dalla doppietta agli Us Open raggiunta nel biennio 2007-2008. Una vittoria a Melbourne, inoltre, lo avvicinerebbe sensibilmente alla prima piazza del ranking ATP a soli 155 punti da Rafael Nadal. Lo svizzero giocherà la 30esima finale in un Major, la settima in totale a Melbourne ed andrà alla caccia del sesto sigillo in terra oceanica nonché del 20esimo a livello Slam. Se l’elvetico dovesse vincere domani, è doveroso sottolineare come gli ultimi 6 Slam sarebbero spartiti tra giocatori che hanno compiuto almeno 30 anni. Una situazione emblematica che fa riflettere su a che punto sia il ricambio generazionale, ma non solo. Pone infatti un grosso punto esclamativo sull’epoca di campioni che abbiamo avuto il privilegio di ammirare da 15 anni a questa parte.

Marin Cilic, da sempre poco reclamizzato, ha risposto presente anche questa volta. Nelle grandi occasioni, ogni qualvolta i big sono stati chiamati fuori causa, il croato è lesto e pronto a cogliere l’attimo. Cilic, difatti, raggiunge la terza finale Slam in quattro anni in tre Major differenti e va alla ricerca del secondo titolo Major da aggiungere alla sua bacheca. Il bilancio del tennista di Medjugorje contro top 5 negli Slam è tutt’altro che confortante: quattro vittorie – compreso il successo arrivato con Nadal quest’anno – a fronte di 14 sconfitte. Comunque andrà a finire l’avventura di Cilic in Australia, il croato è già sicuro di salire sul gradino più basso del podio delle classifiche mondiali migliorando di fatto il suo best ranking di numero 4 raggiunto lo scorso ottobre. Curioso notare come solamente una volta su tre incontri, Cilic abbia battuto il numero 2 del ranking ATP in uno Slam (Us Open 2009, R16 vs Andy Murray), mentre Federer solo una volta su dodici occasioni ha perso contro il numero 6 delle classifiche mondiali in un Major. Anche lo svizzero, come il croato, allo Us Open 2009 ma in finale contro un implacabile Juan Martin Del Potro.

DISAMINA TATTICA

Giocare una partita ai livelli stratosferici della semifinale Us Open 2014. Questo è il consiglio che si legge in rete su come affrontare Roger Federer per coltivare residue chance di vittoria. Tante cose però sono cambiate da allora: lo svizzero oggi è migliorato tatticamente, si trova in uno stato di fiducia encomiabile ed è più portato ad abbreviare lo scambio e meno a palleggiare da fondo. La cura Ljubicic gli ha permesso inoltre di utilizzare al meglio il rovescio rendendolo decisamente meno vulnerabile rispetto al passato. Da “anello debole” del suo gioco (passateci l’espressione) ad ulteriore arma in più di un repertorio tennistico infinito. Detto questo, lo schema che avrebbe adottato presumibilmente il croato qualche anno fa, ovvero accelerare e attaccare sul rovescio, oggi è meno praticabile. L’unica tattica ideale per contrastare il Federer odierno sarebbe servire molto bene e rispondere ancora meglio (facile no?). Cilic dovrà innanzitutto concentrarsi al massimo sul suo servizio, in quanto è impensabile poter far partita alla pari senza un’alta percentuale di prime palle, affidarsi moltissimo ai colpi di inizio gioco e pregare in piccoli passaggi a vuoto di Federer alla battuta.

Vi riportiamo un piccolo dato statistico molto interessante: quest’anno a Melbourne non hanno risposto in campo alla prima del croato il 52% delle volte, mentre nel precedente contro Federer allo Us Open questa statistica fu pari al 73%. Una via di mezzo sarebbe un buon passo per provare ad impensierire lo svizzero. Fondamentale inoltre per il croato la risposta, da tenere profonda in stile Us Open 2014 – prima e unica volta in cui ha vinto il 50% dei punti sulla seconda dello svizzero -. Il croato, una volta avviato lo scambio in ribattuta, dovrebbe provare a guadagnare spazio in avanti, giocare con i piedi dentro al campo facendo spostare Federer dietro la riga di fondo e cercare di muoverlo il più possibile come riuscì a Goffin alle ATP Finals. Ma Cilic non è Goffin, propone un gioco nettamente più monotematico. A questo punto, allora, il disegno tattico principale che dovrà provare a seguire per filo e per segno il prossimo numero 3 del mondo sarà comandare lo scambio tirando forte e lungo verso il rovescio di Federer aspettando la palla più corta per poi colpire verso lo spazio vuoto. Il tutto sperando in una giornata negativa dell’elvetico. In soldoni, Marin Cilic dovrà giocare la seconda partita della vita. Mission impossible?

Rod Laver Arena – Ora: 06:00 (ora locale: 16:00)

1. T.Babos / R.Bopanna vs G.Dabrowski / M.Pavic

Non prima delle 09:30

2. M.Cilic vs R.Federer

