WTA Taipei City: Il Main Draw. Shuai Peng guida il seeding. Nessuna italiana al via.

WTA Taipei City International | Indoor | $250.000

(1) Peng, Shuai vs Bogdan, Ana

Zhu, Lin vs (WC) Bouchard, Eugenie

Wang, Yafan vs Ozaki, Risa

Nara, Kurumi vs (8) Parmentier, Pauline

(4) Babos, Timea vs Rodionova, Arina

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Larsson, Johanna

Qualifier vs (7) Linette, Magda

(6) Diyas, Zarina vs Qualifier

Niculescu, Monica vs Jabeur, Ons

Lisicki, Sabine vs Tomljanovic, Ajla

Hibino, Nao vs (3) Stosur, Samantha

(5) Putintseva, Yulia vs Qualifier

(WC) Lee, Ya-Hsuan vs (WC) Chang, Kai-Chen

Duan, Ying-Ying vs Kato, Miyu

Kozlova, Kateryna vs (2) Zhang, Shuai