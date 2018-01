Challenger Dallas: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Francesco Ferrari.

Challenger Dallas | Indoor | $125.000

(1) Karlovskiy, Evgeny vs Bye

Bradley, Julian vs Ferrari, Francesco

(WC) Dachs, Arnau vs Olaso, Guillermo

Bye vs (6) Heras, Patricio

(2) Koepfer, Dominik vs Bye

Chappell, Nick vs (WC) Chavez, Nathan

Bury, Aliaksandr vs Zhu, Michael

Bye vs (8) Hiltzik, Jared

(3) Eubanks, Christopher vs Bye

Bambridge, Luke vs Bye

Bye vs Haworth, Christopher G

Bye vs (5) Satral, Jan

(4) Cervantes, Inigo vs Bye

Hach Verdugo, Hans vs (WC) Poling, Karl

Gonzales, Ruben vs Dias, Francisco

Bye vs (7) Gonzalez, Maximo

Stadium Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nick Chappell vs [WC] Nathan Chavez

2. [WC] Arnau Dachs vs Guillermo Olaso (non prima ore: 18:00)

3. Hans Hach Verdugo vs [WC] Karl Poling

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Julian Bradley vs Francesco Ferrari

2. [3] Christopher Eubanks vs Luke Bambridge (non prima ore: 18:00)

3. Christopher G Haworth vs [5] Jan Satral

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ruben Gonzales vs Francisco Dias

2. Aliaksandr Bury vs Michael Zhu (non prima ore: 18:00)