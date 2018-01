WTA San Pietroburgo: Tabellone di Quali. Sono quattro le azzurre presenti. Possibile scontro al secondo turno tra Vinci e Paolini.

WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $799.000

(1) Pliskova, Kristyna vs Eraydin, Basak

Martincova, Tereza vs (WC) Frolova, Anastasia

Tomova, Viktoriya vs Lapko, Vera

Jovanovski Petrovic, Bojana vs (5) Dodin, Oceane

(2) Vikhlyantseva, Natalia vs Ivakhnenko, Valentyna

Cepelova, Jana vs Errani, Sara

(WC) Anshba, Amina vs Kuzmova, Viktoria

Yastremska, Dayana vs (7) Alexandrova, Ekaterina

(3) Watson, Heather vs Vinci, Roberta

Paolini, Jasmine vs Kovinic, Danka

Monova, Polina vs (WC) Pogrebnyak, Valeriya

Kalinskaya, Anna vs (8) Petkovic, Andrea

(4) Flipkens, Kirsten vs Chiesa, Deborah

Karatantcheva, Sesil vs Fett, Jana

(WC) Rybakina, Elena vs Kudermetova, Veronika

Sharipova, Sabina vs (6) Arruabarrena, Lara

Sibur Arena – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Bojana Jovanovski Petrovic vs [5] Oceane Dodin

2. Jana Cepelova vs Sara Errani

3. [1] Kristyna Pliskova vs Basak Eraydin

4. [2] Natalia Vikhlyantseva vs Valentyna Ivakhnenko

5. [3] Heather Watson vs Roberta Vinci

6. Anna Kalinskaya vs [8] Andrea Petkovic

7. Sabina Sharipova vs [6] Lara Arruabarrena

8. [4] Kirsten Flipkens vs Deborah Chiesa

TC Dynamo – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Viktoriya Tomova vs Vera Lapko

2. [WC] Amina Anshba vs Viktoria Kuzmova

3. Dayana Yastremska vs [7] Ekaterina Alexandrova

4. Tereza Martincova vs [WC] Anastasia Frolova

5. Jasmine Paolini vs Danka Kovinic

6. Polina Monova vs [WC] Valeriya Pogrebnyak

7. [WC] Elena Rybakina vs Veronika Kudermetova

8. Sesil Karatantcheva vs Jana Fett