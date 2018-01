Australian Open, Roger Federer approda in finale: lo svizzero passeggia sui resti di Chung costretto al ritiro per una vescica (Video)

Roger Federer approda in finale agli Australian Open 2018 senza versare un goccia di sudore. Il campione svizzero, protagonista di un’ora di tennis giocata a livelli paradisiaci, ha infatti beneficiato del ritiro di un malconcio Hyeon Chung – dolorante alla pianta del piede sinistro per via di una vescica – sul punteggio di 6-1 5-2 a favore dell’elvetico con il coreano alla battuta nell’ottavo game sulla situazione di 30-30. In un’atmosfera calda e trepidante, all’interno di una Rod Laver Arena col tetto chiuso per via dell’incessante pioggia, la partita, nonostante le attese, non è stata mai messa in discussione neanche per un solo istante. Roger Federer, che ancora non ha lasciato per strada un set nel corso di tutto il torneo, giocherà la sua 30esima finale in un Major, la settima in totale a Melbourne ed andrà alla caccia del sesto sigillo in terra oceanica nonché del 20esimo a livello Slam. All’atto conclusivo della 106ª edizione dell’Open d’Australia, lo svizzero affronterà Marin Cilic per la decima volta in carriera. Il bilancio negli scontri diretti vede avanti il numero due del mondo 8 vittorie a 1, con l’unico precedente portato a casa dal croato in occasione della semifinale dello Us Open 2014.

PRIMO SET

Roger Federer, dall’alto della sua esperienza, vince il sorteggio e sceglie di rispondere cercando di cogliere immediatamente impreparato e freddo Chung al servizio. Lo svizzero, non a caso, piazza subito il break nel game inaugurale dell’incontro mostrando un gioco rapido e vario su cui Chung fatica a trovare le adeguate contromisure, specialmente sulla risposta di dritto incrociata di Roger. Federer consolida il break di vantaggio dovendo cancellare due palle del controbreak e servendo appena due prime – pari ad altrettanti ace – in tutto il gioco. Il coreano finalmente tira un sospiro di sollievo, si sblocca nel punteggio e fa suo il terzo game affidandosi allo schema servizio-dritto. L’elvetico gioca con autorità disarmante e si muove con una leggerezza e una velocità di piedi spaventosa. Salito sul 3-1, il numero due del mondo prosegue nel suo monologo e delizia i presenti con un tennis brillante e propositivo volto a togliere il tempo e lo spazio ad un sempre più spaesato Chung. Federer è inarrestabile e il suo dominio è incontrastato. Il primo set è una formalità e si chiude col punteggio di 6-1 a favore del campione svizzero, abile a far calare il sipario sul parziale solamente al quinto set point e al termine di una splendida soluzione di dritto.

SECONDO SET

La frazione si apre con il solito Federer divino al servizio che parte anche in questo set con la testa avanti nel punteggio. Lo svizzero è più impreciso del solito in risposta e allora Chung può impattare sull’1-1. L’elvetico continua ad essere implacabile alla battuta e, per l’ennesima volta, tiene il servizio sul velluto conquistando il decimo punto di fila con la battuta a sua disposizione. Issatosi sul 2-1, Federer non si lascia pregare e opera il break nel game successivo grazie ad un passante strepitoso col rovescio lungolinea a trafiggere un incolpevole Chung obbligato dal suo avversario a una difficile sortita a rete. L’asiatico è sempre più in confusione non sapendo come gestire le variazioni di Federer. Lo svizzero capitalizza il break di vantaggio con una facilità assoluta e servendo ben 3 ace in un solo game. Sotto di un set e 4-1 nel secondo parziale, Chung richiede il medical time out per un problema ad una vescica del piede sinistro. Il coreano si mostra sempre più incapace non solo di reagire ma per sua sfortuna anche di muoversi. La partita si conclude sul 5-2 a favore di Roger Federer e con l’asiatico alla battuta nell’ottavo game sul 30-30. Il dolore ora è troppo forte e allora il coreano è costretto ad alzare bandiera bianca. Il sogno di Chung viene interrotto in semifinale, nell’appuntamento più prestigioso della sua giovane carriera. Roger Federer non suda, approda in finale e si presenta all’atto conclusivo di Melbourne in forma più che smagliante. I piani di Marin Cilic, che confidava in un dispendio fisico maggiore dello svizzero in semifinale, sono saltati. Al croato domenica servirà una prestazione indimenticabile, una performance in stile Us Open 2014.

CHIAVE TATTICA

Una supremazia tecnica e tattica assoluta. Roger Federer ha deliziato, danzato e mandato in confusione il malcapitato Hyeon Chung dal primo sino all’ultimo punto prima del ritiro. A partire dalla risposta, Federer non ha quasi mai permesso al coreano di avere il tempo materiale per organizzare una difesa competitiva in uscita dal servizio. Lo svizzero, inoltre, oltre ad aver servito in maniera sublime senza dare mai punti di riferimento al suo avversario, è stato bravo a spezzargli il ritmo specialmente col back di rovescio: una palla senza peso, bassa e corta sul rovescio di Chung che regolarmente sbagliava o lo costringeva a prendere la via della rete con esiti negativi poiché infilato puntualmente dal passante dello svizzero. L’elvetico è stato meravigliosamente aggressivo con ogni fondamentale da fondocampo grazie al suo inimitabile gioco d’anticipo. Da annotare il servizio deficitario del coreano, troppo poco incisivo e di facile lettura. Federer ha messo a nudo tutti i problemi tecnici di Chung, che non giocando di ritmo ha dimostrato di soffrire enormemente la profondità, lo spin, lo slice e la velocità di palla proposta da Federer. Un’autentica lezione di tennis resa meno amara nella testa del coreano e dei suoi tifosi dal problema alla vescica che lo ha evidentemente condizionato.

La partita punto per punto



GS Australian Open H.Chung • H.Chung 30 1 2 R.Federer [2] R.Federer [2] 30 6 5 Vincitore: R. Federer per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H.Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 2-5 R.Federer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H.Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R.Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 H.Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 R.Federer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H.Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R.Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H.Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 R.Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 H.Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R.Federer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H.Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R.Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H.Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Luca Fiorino