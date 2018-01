Video del Giorno: Come perdere un match vinto. Il disastro di Edouard Roger-Vasselin

Il desiderio di vincere è stato tale che Edouard Roger-Vasselin ha combinato un vero disastro nell’incontro dei quarti di finale di doppio misto all’Australian Open giocato al fianco della ceca Andrea Hlavackova.

Il duo era sul match point, sul 9-8 del terzo set, ed il francese nel colpo decisivo ha tolto la palla alla Hlavackova che stava per chiudere la partita.

Roger-Vasselin si è scontratto ed ha fatto cadere la racchetta della sua partner nella rete prima che la palla colpisse l’altro lato del campo, e invece di vincere il punto e l’incontro, la coppia ha perso il punto per invasione, perdendo poi poco dopo la partita in favore di Ekaterina Makarova e Bruno Soares che si sono aggiudicati l’incontro per 62 46 13-11 al supertiebreak.

What a way to lose a Slam QF: up match point, Edouard Roger-Vasselin jumps in front of Andrea Hlavackova, shouts "me, me, me," swings and knocks the racket out of her hand and into the net.

They lost the point, and then soon the match. #AusOpen pic.twitter.com/KuN8YBtazK

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 25 gennaio 2018