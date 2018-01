Australian Open: Sarà una finale inedita. Simona Halep, che ha salvato due match point ad Angelique Kerber sfiderà in finale Caroline Wozniacki. Per entrambe sarà in caso di vittoria il primo successo in carriera in un Major (Video)

Caroline Wozniacki, ex numero due al mondo e attuale numero due del ranking WTA, si è assicurata un posto in finale all’Australian Open per la prima volta nella sua già lunga (e ben nota) carriera, e sarà alla caccia del primo titolo del Grand Slam.

È la terza finale della danese nei Majors, dopo gli US Open del 2009 (perse daKim Clijsters) e nel 2014 (fu sconfitta da Serena Williams).

In una semifinale iniziata senza storia, la Wozniacki ha avuto molti problemi nel finale e ha dovuto salvare due set point sul 5-6 nel secondo set, ma alla fine ha sconfitto la giovane belga Elise Mertens, 36 ° WTA e debuttante nelle semifinali Major, con il risultato di 6-3 e 7-6 (2), in una partita risolta dopo l’1,36 e in cui la danese è stata più aggressiva del solito.

La seconda semifinale è stata incredibile e piena di emozioni.

Alla fine il successo è andato a Simona Halep, n.1 del mondo, che ha sconfitto Angelique Kerber, con il risultato di 63 46 9-7 dopo 2 ore e 40 minuti di partita.

In finale sfiderà quindi Caroline Wozniacki e per entrambe sarà in caso di successo la prima vittoria in un torneo del Grand Slam.

Nel terzo e decisivo set la Halep avanti per 5 a 3, ha ceduto la battuta nel nono game e poi nel gioco successivo ha mancato due match point, sul servizio dell’avversaria, con la Kerber che impattava sul 5 pari.

Sul 5 pari la tedesca piazzava il break e nel game successivo, sul 40-15, mancava l’appuntamento con due palle match consecutive e subiva il controbreak.

Sull’8 a 7 in favore della romena, e al servizio Angelique, c’era la svolta del match, con la Halep che dopo aver mancato il terzo match point, al quarto tentativo piazzava il break e chiudeva la partita per 9 game a 7, chiudendo la partita con una risposta vincente.

Australian Open E. Mertens E. Mertens 3 6 C. Wozniacki C. Wozniacki 6 7 (2) Vincitore: C. Wozniacki

Wozniacki :

7 aces

5 double-faults

59% 1st serves in

84% 1st serve points won

53% 2nd sere points won

2 for 5 break points won

3 for 4 break points saved

25 winners

18 unforced errors

Mertens :

3 aces

2 double-faults

60% 1st serves in

60% 1st serves won

63% 2nd serve points won

1 of 4 break points won

3 of 5 break points saved

28 winners

35 unforced errors

GS Australian Open S.Halep [1] S.Halep [1] 6 4 9 A.Kerber [21] A.Kerber [21] 3 6 7 Vincitore: S.Halep

Halep

6 aces

3 double-faults

88% returns in play

9 of 22 break points won

0 of 7 break points saved

50 winners

50 unforced errors

2 match points saved

Kerber

0 aces

0 double-faults

78% returns in play

7 of 7 break points won

13 of 22 break points saved

33 winners

34 unforced errors

3 match points saved