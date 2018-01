Australian Open Junior, torneo femminile: Cocciaretto-Vismane ai quarti

Continua l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli Australian Open Junior, torneo di Grado A in corso di svolgimento a Melbourne Park in concomitanza con lo Slam dei “grandi”.

La tennista azzurra ha superato Wong, giocatrice di Hong Kong, con un comodo 6-4 6-2 ed ora incontrerà ai quarti di finale la lettone Daniela Vismane, numero tredici del seeding. Quello di stanotte (inizio all’1 ora italiana) sarà il terzo scontro diretto fra le due giocatrici: equilibrio nei precedenti, entrambi giocati nella scorsa stagione fra Salsomaggiore e Prato sulla terra battuta.

Prosegue il cammino australiano delle prime due favorite del seeding, la cinese Xinyu Wang e la portacolori di Taipei En Shuo Liang, che ha dovuto rimontare un set alla russa Rakhimova.

RISULTATI DI GIORNATA – TORNEO FEMMINILE

(1) X. Y. Wang b. Sawangkaew 6-4 4-6 6-2

(5) N. Sato b. (10) Sun 7-6(5) 6-7(5) 6-1

Hewitt b. (WC) Marshall 7-5 6-2

Burel b. (12) Bolton 6-7(1) 7-6(5) 6-4

Cocciaretto b. Wong 6-4 6-2

(13) Vismane vs Frayman 3-6 6-3 6-2

(9) Xiy. Wang b. (7) Noel 6-3 7-5

(2) Liang b. (16) Rakhimova 2-6 6-4 6-4

QUARTI DI FINALE

(1) X. Y. Wang vs (5) N. Sato

Hewitt vs Burel

Cocciaretto vs (13) Vismane

(9) Xiy. Wang vs (2) Liang