Video del Giorno: Roger Federer rimane senza challenge e si arrabbia

Il primo set della sfida tra Roger Federer e Tomas Berdych nei quarti di finale dell’Australian Open è stata caratterizzata dal fatto che lo svizzero era un po’ più teso e arrabbiato del solito.

E il momento più critico è stato proprio quando è rimasto senza challenge, dopo un punto in cui “occhio di falco” ha emesso un verdetto contro di lui ma l’arbitro non è riuscito a mostrarlo sullo schermo.

Fergus Murphy, l’arbitro della partita, ha annunciato che il numero due del mondo sarebbe rimasto senza challenger e il campione di Basilea non ha preso bene la cosa: “Sei a tuo agio nel fare questo?”, ha chiesto lo svizzero, visibilmente infastidito dalla situazione.

Secondo il parere di Federer, se la richiesta di verifica non è stata vista in video, il challenge non dovrebbe essere perso.

Dopo la partita ha ammesso l’errore: “Ero sotto pressione. E il punto di svolta era molto vicino. Devo esser stato un po’ fortunato, un po’ arrabbiato e anche un po’ frustrato nei confronti dell’arbitro.

In an unexpected but useful first set interlude, Roger Federer outlined how to establish consent. #AusOpen pic.twitter.com/PHV0SqqNI5

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 24 gennaio 2018