Open Court: Australian Open, due semifinali intriganti (di Marco Mazzoni)

Cilic vs. Edmund, Chung vs. Federer. Questo il quadro delle semifinali maschili dell’Australian Open 2018. Due match nuovi a questo livello, interessanti, non scontati. Due settimane fa, presentando il torneo, avevamo parlato di un’edizione potenzialmente “esplosiva”, che poteva avanzare in modo tutt’altro che lineare visti i molti dubbi sui big ed i giovani pronti a prendersi il palcoscenico. Così è andata, anche se le sorprese sono state in parte diverse rispetto a quello che si poteva ipotizzare.

C’è grande rammarico ad esempio per la sconfitta di Nadal, fermato (oltre che da un ottimo Cilic) da un infortunio muscolare. Molto teso Rafa nel dopo match, giustamente risentito; ma è corretto sottolineare che con quasi 32 anni all’anagrafe ed un tennis così “demanding” sul lato atletico, soffrire infortuni del genere è “normale”, mentre l’eccezionalità sta nel suo essere ancora solido n.1 con 15 anni di questo tipo tennis. Chapeau, ironman. Sulla terrà sarà ancora l’uomo da battere.

L’Australian Open 2018 quindi si avvia alla conclusione con un mix intrigante “di nuovo e di vecchio”. E’ probabilmente la condizione migliore per un torneo: qualche giovane in ascesa che sfida il campione affermato. La mia personale sensazione è che vivremo due semifinali intense, di non facile pronostico, probabilmente spettacolari. La speranza è che i due giovani scendano in campo con il piglio mostrato finora, non intimoriti dall’occasione o troppo tesi. Sia il britannico che il coreano hanno disputato un torneo davvero importante sul piano della personalità e della presenza in campo.

Kyle sta vivendo un periodo di crescita, ma vederlo semifinalista in questo evento era difficilmente pronosticabile. Il “brit” ha fatto un salto di qualità impressionante in due aspetti tecnici: rendimento della prima di servizio e potenza/precisione del dritto. Il servizio è da sempre un’arma nel suo gioco, però a Melbourne sta tenendo un ritmo e percentuali notevoli. Essendo un colpitore, un produttore di gioco in spinta, avere una prima solida e che gli porta dei punti è fondamentale. Quando spinge prende rischi, quindi comandare lo scambio da subito per lui è decisivo. Ma ancor più notevole è il salto di qualità mostrato col dritto. Ho sempre benevolmente “odiato” il suo movimento: poco fluido, troppo macchinoso, preparazione eccessiva, uso del polso esasperato… una scudisciata più che un dritto!?! Un colpo non molto stabile, ma che è cresciuto enormemente. Da inizio stagione ha aggiunto una velocità maggiore nella preparazione che gli consente di aggredire la palla con quel pizzico di anticipo che fa differenza; la palla esce dalle sue corde ancor più violenta e soprattutto con maggior controllo. Rispetto all’anno scorso ha letteralmente dimezzato gli errori, soprattutto quelli “gratis” in fase di palleggio. Vista la stazza non sarà mai un velocista; appena arrivava in ritardo sulla palla, spesso il dritto gli scappava via. In questa edizione degli AO18 non accade quasi mai. Trova una posizione migliore all’impatto e riesce a compensare col braccio. Inoltre la potenza di fuoco è diventata impressionante, a tratti incontenibile. Così che a molti, anche per la pura somiglianza, rivedono in questo Edmund il Courier che ad inizio ’90s dominò su questi campi. Non sarà per lui un match facile vs. Cilic, anzi partirà abbastanza sfavorito.

Il croato, zitto zitto, è avanzato sotto traccia mentre tutti parlavano degli altri big, dei problemi di Djokovic, dei giovani. Marin ormai è una certezza a questo livello, negli Slam è più che pericoloso. Sembra in eccellente condizione fisica, e la vittoria su Nadal gli ha donato un surplus di convinzione che potrebbe fare la differenza. Avrà una voglia matta di tornare in una finale Slam dopo la sfortunata pagina dei Championships 2017, l’occasione è da non perdere. La mia sensazione è che Cilic possa ancora crescere nel rendimento della prima, che fu decisiva nella sua vittoria agli US Open. Da fondo campo invece è davvero solido, il rovescio va col pilota automatico e col dritto strappa vincenti importanti. La chiave del match potrebbe essere proprio la risposta di Edmund: se Cilic riuscisse a tenere con troppa facilità i suoi turni di servizio, allora per Kyle sarà molto dura. Attenzione a Marin…

La seconda semifinale è molto intrigante, Federer vs. Chung. In genere il campione che trova un giovane impegnato per la prima volta in un match così importante “tende” a giocare al massimo fin dai primi punti, per far capire immediatamente che aria tira e chi “comanda”. Però Hyeon sta mostrando una serenità, maturità e focus sul match pazzesco, da giocatore assolutamente pronto a vincere. Se confermerà questa attitudine, potrebbe non essere un match facile per Roger… Chung ha strapazzato Djokovic con le sue stesse armi: potenza, costanza di rendimento, efficienza fisica mostruosa, precisione, flessibilità e lucidità tattica. Il classico Muro tennistico, pronto a controbattere e prendersi il campo. Un avversario che Roger, anche un ottimo Roger, teme particolarmente. Federer proverà non solo a far sentire la sua presenza in campo, ma ad accorciare al massimo i tempi gioco per non permettere al rivale di imbastire scambi soffocanti e fisicamente durissimi. Se lo svizzero sarà veloce e reattivo, preciso nel suo gioco offensivo, potrebbe scappare via, non dando a Chung il tempo di scambiare. Però se il servizio dello svizzero non sarà al top (oggi vs. Bercych, ad esempio, è partito molto male con la prima, ha stentato a prendere il ritmo) e non riuscisse a sentire bene la palla e commettere errori, allora la faccenda per lui potrebbe complicarsi enormemente. Il giovane coreano sembra prontissimo a fare un match di corsa, di sofferenza, tatticamente lucido, proprio “alla Djokovic”. La chiave tecnica della partita credo che saranno i colpi di inizio gioco. Se Federer riuscirà a rispondere bene e mettere in difesa estrema il rivale, per Chung sarà difficile far partita pari; dall’altro lato, Hyeon dovrà rischiare in risposta, per allontanare Roger dalla riga di fondo e non permettergli di tenere sempre in mano l’iniziativa. Non facile, ma nemmeno impossibile visto il tennis qualitativamente importante mostrato finora nel torneo. Federer parte favorito, ma la partita è insidiosa, e Chung non ha niente da perdere. Non dimentichiamoci cosa accadde all’ultimo Masters di Londra, quando tutti davano ormai la coppa a Roger visti i rivali, ed invece…

La finale più probabile è una riedizione di quella di Wimbledon 2017, ma prepariamoci a vivere due grandi match, sperando di assistere ad un livello non inferiore alle semifinali dell’anno scorso. Sarebbe Grande tennis.

