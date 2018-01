Australian Open Day10: Halep e Kerber come un treno, Chung per la gloria, Federer per la storia (Video)

Conosciamo i nomi di tutti i semifinalisti di questi Australian Open e le sfide che si giocheranno si preannunciano come assolutamente elettrizzanti e dall’esito incerto.

Ladies first: i quarti di finale della notte italiana hanno promosso Angie Kerber e Simona Halep, le favorite della vigilia alla vittoria finale (insieme a Caroline Wozniacki, anche lei in semi ma dall’altra parte del tabellone) e le più in forma di questo inizio 2018, in cui non hanno ancora perso una partita. Per la tedesca è un ritorno ad alti livelli dopo un 2017 assai tribolato mentre per la Halep continua la ricerca del primo Major in carriera.

Le avversarie di giornata si sono rivelate poca cosa: la tedesca ha battuto nettamente Madison Keys mentre la rumena numero 1 del mondo ha piegato le resistenze della ceca Karolina Pliskova, alla vigilia data da alcuni addirittura favorita nel match odierno, partita forte con palla del doppio break ma poi incapace di resistere all’urto della tennista numero 1 che ha vinto 12 dei successivi 14 game. Una bella risposta quella della leader WTA, a tutti quelli che dicevano che al primo vero ostacolo avrebbe abbandonato il torneo aussie.

Il volto nuovo di questi Australian Open 2018 è senza dubbio il coreano Chung: nella sfida fra sorprese Slam ha battuto Tennys Sandgren, il quale se non può rimproverarsi nulla in questo magnifico cammino australiano, rimpiangerà il non aver saputo chiudere nel secondo set, quando ha servito sul 5/3 e ha ceduto il game ai vantaggi. Una piccola pecca per un giocatore che è comunque sceso in campo più stanco del rivale, con il coreano che ancora una volta è apparso come una vera e propria macchina fisica che ricorda il miglior Djokovic, un vero e proprio muro che tutto prende e tutto ribatte.

Avversario del coreano in semi sarà Roger Federer che ha giocato la “solita” partita con Tomas Berdych: il primo set è stato combattuto, il ceco ha sprecato (anche dei set point) ma al momento opportuno lo svizzero ha alzato il livello di gioco e ha colpito duro l’avversario. Dopo il primo set Federer ha disposto dell’avversario come ha voluto, spesso prolungando scambi che alla fine hanno sfiancato chi stava dall’altro lato della rete. Dev’essere assai frustrante giocare contro lo svizzero per Berdych, contro cui vantava prima del match uno score di 6 vittorie a fronte di 19 sconfitte: non bastano accelerazioni imprendibili, non basta un gioco aggressivo supportato da una buona condizione fisica, non basta giocare al limite. Federer alla fine vince e Berdych resterà ancora senza Slam. Sarà caccia al 20esimo Slam: chi potrà fermare re Roger? L’esplosività di Chung sarà un’arma in grado di arrestare la corsa del rossocrociato? L’incrocio fra due generazioni sarà in ogni caso interessante.

Tutti i risultati di oggi

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A.Kerber vs M.Keys 6-1 6-2

2. T.Sandgren vs H.Chung 4-6 6-7 3-6

3. S.Halep vs K.Pliskova 6-3 6-2

Rod Laver Arena – Ora: 09:30 (ora locale: 19:30)

1. T.Berdych vs R.Federer 6-7 3-6 4-6

2. A. Molik / M. Philippoussis vs D. Hantuchova / G. Ivanisevic

3. J. McEnroe / P. McEnroe vs G. Ivanisevic / M. Philippoussis

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Johansson / M. Wilander vs M. Bahrami / F. Santoro 4-3 1-4 3-4

2. T.Babos / K.Mladenovic vs S.Hsieh / S.Peng 6-4 6-2

3. M.Daniell / D.Inglot vs O.Marach / M.Pavic 4-6 7-6 6-7

4. J.Cabal / R.Farah vs S.Groth / L. Hewitt 6-4 7-5

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. W. Ferreira / G. Ivanisevic vs J. Eltingh / P. Haarhuis 4-1 0-0

2. D. Hewitt vs A.Marshall 7-5 6-2

3. I.Begu / M.Niculescu vs E.Makarova / E.Vesnina 4-6 3-6

4. A.Spears / J.Cabal vs T.Babos / R.Bopanna 4-6 6-7

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. H.Gaston vs A.Zakharov 7-5 1-0

2. A.Mchugh vs O. Styler 7-6 6-3

3. D. Baird vs R. Hijikata 4-6 3-6

4. T. Machac / O. Styler vs A.Mchugh / T. Skatov 2-6 7-5 [10]-[6]

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. I.Gimenez vs C. Tseng 2-6 6-7

2. W.Marek vs R. Ho 1-6 6-3 5-7

3. E.Cocciaretto vs H. Wong 6-4 6-2

4. E.Liang / X.Wang vs D. Hewitt / P. Stearns 7-6 6-3

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D.Wagner vs H.Davidson 6-3 6-2

2. G.Fernandez vs N.Peifer 6-4 3-6 2-6

3. L.Shuker vs S.Ellerbrock 6-2 6-7 6-7

4. S.Olsson vs A.Hewett 1-6 6-3 6-4

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D.Alcott vs A.Lapthorne 6-1 6-0

2. Y.Kamiji vs M.Buis 6-3 7-5

3. S.Houdet vs A.Kellerman 6-2 6-0

4. K.Montjane vs A.Van Koot 4-6 3-6

5. G.Reid vs S.Kunieda 1-6 3-6

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A. Noel vs X.Wang 3-6 5-7

2. E.Bolton vs C. Burel 7-6 6-7 4-6

3. Y.Naito / N. Sato vs G.Da Silva Fick / I.Popovic 7-5 4-6 [11]-[9]

4. K.Kruger vs D.De Groot 1-6 1-6

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S.Korda vs P. Henning 4-6 6-1 6-4

2. X.Wang vs M.Sawangkaew 6-4 4-6 6-2

3. H.Gaston / C.Tabur vs S.Korda / N.Mejia 6-3 6-4

4. O. Gadecki / M. Smith vs S.Waltert / X.Wang 3-6 6-7

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Skatov vs Y.Erel 0-6 7-5 6-3

2. K. Rakhimova vs E.Liang 6-2 4-6 4-6

3. D.Vismane vs D. Frayman 3-6 6-3 6-2

4. N. Tajima / A.Zakharov vs F.Jianu / T.Tirante

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L.Sun vs N. Sato 6-7 7-6 1-6

2. R. Molleker vs M.Miladinovic 3-6 4-6

3. V. Apisah / L.Sun vs L.Bencheikh / M. Kawamura 7-6 6-2

4. P. Henning / A. Paulson vs R. Molleker / H. Squire 7-6 5-7 [5]-[10]

Alessandro Orecchio