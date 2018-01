Australian Open: Eterno Roger Federer! 14 esima semifinale a Melbourne. Battuto Tomas Berdych in tre set (Video)

Roger Federer ha fatto sapere che non ci tiene a mollare il trono. Per la 14 esima volta in carriera lo svizzero ha staccato il pass per le semifinali degli Australian Open grazie al successo ottenuto, malgrado un inizio incerto, su Tomas Berdych nei quarti di finale con il punteggio di 7-6 (7/1) 6-3 6-4.

Da segnalare che Roger con il successo di oggi ha conquistato la 43 esima semifinale slam in carriera.

Roger non ha avuto una partenza felicissima per Roger che al suo primo turno al servizio ha immediatamente subito il break.

Anche con il passare dei game Federer è sembrato bloccato, poi però nell’ottavo gioco è giunta la svolta. Dopo essersi visto cancellare dall’arbitro un challenge che non ha potuto sfruttare (per un malfunzionamento dell’occhio di falco) e che gli è valso un doppio fallo, King Roger si è “scaldato” in tutti i sensi prendendosi il game e trovando il break del pareggio subito dopo. Nel tie-break ha poi alzato ulteriormente il livello facendo quindi suo il primo set in rimonta.

Forte del ritmo e delle certezze ritrovate, il 5 volte vincitore del torneo non ha lasciato scampo al demoralizzato avversario e ha fatto sue anche le due frazioni successive, condite da accellerazioni improvvise e colpi di classe. Nel penultimo atto della competizione l’elvetico se la vedrà con un sorprendente outsider, il coreano Hyeon Chung (57).

La partita punto per punto