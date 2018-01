Rientro con sconfitta per Kei Nishikori nel circuito challenger: “Ho giocato al 30 per cento. Ho ancora dolore al polso” (Video)

Kei Nishikori, ex top 5 mondiale, è tornato ieri in campo dopo uno stop di diversi mesi per colpa del problema al polso destro, nel torneo Challenger di Newport Beach, in California, e c’era un vero e proprio ‘battaglione’ di giornalisti giapponesi, che hanno seguito da vicino il ritorno alle competizioni di uno degli sportivi più importante della nazione.

Kei si è arreso all’esordio per 63 36 64 all’americano Denis Novikov.

Alla stampa giapponese, Nishikori ha spiegato come si sentiva: “Il primo incontro dopo l’infortunio è sempre complicato. Non potevo essere aggressivo a causa della mancanza di fiducia nei colpi, ma sono in attesa di ritrovare la forma” – ha detto il giapponese, prima di ammettere che ha ancora dolore al polso “ma spera” di recuperare al 100 per cento nelle prossime settimane.

“Ho giocato al 30 per cento. Sono sentimenti contrastanti perché sono felice di tornare, ma non riesco ancora a giocare a tennis nel modo migliore. Spero di essere in forma per Indian Wells. “

Nishikori ha in programma di partecipare ad un altro Challenger la prossima settimana in quel di Dallas prima di giocare il nuovo ATP di New York, nel padiglione dove di solito giocano i Brooklyn Nets, in NBA, poi Acapulco e, naturalmente, Indian Wells e Miami.

La partita punto per punto