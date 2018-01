Stop di 3 settimane per Rafael Nadal

Buone notizie sono arrivate all’alba per i fan di Rafael Nadal.

Dopo aver lasciato i quarti di finale dell’Australian Open per un problema alla coscia, gli accertamenti hanno dimostrato che l’infortunio del giocatore di Mallorca non è così grave come inizialmente temuto.

Lo spagnolo ha una lesione di primo grado ad un muscolo della parte superiore della coscia destra per cui il tempo di guarigione più comune è di tre settimane, quindi, il ritorno alla competizione è previsto per Acapulco, un ATP 500 che inizierà tra un mese.

Questo torneo può essere importante per la difesa della leadership per lo spagnolo.

È certo che Nadal tornerà oggi a Maiorca e nei prossimi giorni non si allenerà.