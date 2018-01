Australian Open Junior, torneo maschile: Molleker-Miladinovic agli ottavi

Si è allineato agli ottavi di finale il tabellone maschile degli Australian Open Junior.

Nella parte alta, rimane in corsa per il titolo il numero uno del seeding Timofey Skatov, che ha lasciato tre giochi alla wild card Storch ed ora incontrerà il turco Erel.

Spicca, nella parte bassa, l’interessantissimo duello tra il tedesco Rudolf Molleker, classe 2000 già in Top-600 nel ranking ATP (non giocava un torneo Junior da Wimbledon dello scorso anno, appunto per concentrarsi a pieno ritmo sull’attività Pro), ed il serbo Marko Miladinovic, testa di serie numero due e recente semifinalista nel G1 di Traralgon.

Ricordiamo che è prematuramente terminata all’esordio l’avventura dei due azzurri Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri, sconfitti rispettivamente da Boyer e Styler (prossimo avversario del britannico McHugh).

RISULTATI DI GIORNATA – TORNEO MASCHILE

(1) Skatov b. (WC) Storch 6-1 6-2

Erel b. Svrcina 6-2 6-0

McHugh b. (Q) Angele 6-2 3-6 7-6(5)

(14) Styler b. Crnokrak 6-3 6-7(3) 6-3

(7) Korda b. Andreev 6-2 6-1

(Q) Henning b. (9) Seyboth Wild 6-4 6-4

(5) Gaston b. (Q) Lyeons 6-3 7-6(4)

(12) Zakharov b. Hardt 6-3 6-4

OTTAVI DI FINALE

(1) Skatov vs Erel

Gimenez vs (6) Tseng

McHugh vs (14) Styler

Baird vs (WC) Hijikata

(7) Korda vs (Q) Henning

Marek vs Ho

(5) Gaston vs (12) Zakharov

Molleker vs (2) Miladinovic

Lorenzo Carini