Marin Cilic dichiara: “Ogni giocatore deve scegliere la miglior programmazione per proteggersi nel miglior modo possibile “

Marin Cilic ha commentato le dichiarazioni di Rafael Nadal sul calendario del circuito maschile e i continui infortuni che hanno colpito i migliori giocatori.

Il croato concorda con il contenuto delle dichiarazioni dello spagnolo, ma ricorda che questa discussione non è nuova.

“Il circuito è così già da molti anni. Io stesso ho avuto numerosi infortuni, ma non posso sapere quale sia la soluzione per porre fine ai problemi fisici nel tennis. Ogni giocatore deve scegliere la miglior programmazione annuale per proteggersi nel miglior modo possibile “, ha detto il 28enne croato.

Cilic ha parlato anche del suo attuale momento di forma: “Sono estremamente soddisfatto del mio livello di gioco. Contro Pablo Carreño Busta aveva già giocato molto bene e oggi mi sono sentito di nuovo in ottima forma “.