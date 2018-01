Australian Open Day9: shock Nadal! Con Edmund la Gran Bretagna “dimentica” Murray mentre il Belgio fa festa con Elise Mertens (Video)

Nella notte italiana è arrivata la prima grande sorpresa di questa Day9 degli Australian Open 2018: probabilmente provato e con l’energia in riserva per i turni precedenti o più semplicemente sorpreso dall’ottimo livello messo in campo dall’avversario, il bulgaro Grigor Dimitrov, semifinalista l’anno scorso e favorito numero 3 del seeding, è stato battuto in 4 set dall’inglese Kyle Edmund, un classe ’95 poco celebrato ma costante nella sua crescita e autore qui a Melbourne di un “signor” torneo.

Mentre si aspettavano i vari Kyrgios, Zverev, Rublev, il biondo Kyle ha piazzato la zampata giusta, prendendosi la prima semifinale della carriera, con i sopracitati colleghi che, proprio a livello Slam, fanno ancora fatica e sognano un simile traguardo.

Sorprendente è stato anche l’esito del primo quarto di finale femminile: la 23enne ucraina Svitolina è stata sconfitta, senza se e senza ma, dalla 22enne belga Mertens. La giocatrice di Lovaina veniva da un inizio di stagione vincente, con la doppietta a Hobart in singolare e in doppio, confermando in generale una progressione continua che l’ha oramai portata alle porte della top30 (era numero 37 del ranking WTA prima degli Aus Open e farà un balzo notevole con questo risultato). Eppure impressiona la facilità con cui la numero 4 del seeding è stata spazzata via: per Elise conquistare a questo punto la finale appare impresa non impossibile visto il tennis messo in campo. Intanto un Paese intero trova una nuova beniamina dopo i fasti di Henin e Clijsters.

Rafa Nadal sembrava lanciato verso l’ennesima finale Slam contro la sua nemesi sportiva Roger Federer: avversari alla portata con Marin Cilic, da affrontare nei quarti e battuto in passato a ripetizione, che non sembrava fare eccezione. Eppure fin da subito è stato chiaro che il discorso stavolta sarebbe stato diverso: il croato è sceso in campo con una solidità pazzesca, ha raddrizzato più volte situazioni scomode e non ha mai mollato. Cosa che invece è stato costretto a fare al principio del set decisivo il tennista spagnolo: dolore muscolare alla gamba destra per il maiorchino che gli ha impedito di continuare il match contro il croato e gli Australian Open che ancora una volta si rivelano torneo…indigesto. Momento chiave pareva essere il tie break del terzo set vinto da Rafa ma proprio lì, si è invece spenta la luce. Il quarto è stata una rapida formalità e dopo diverse chiamate al fisioterapista, sotto 0 – 2 nel quinto Nadal ha alzato bandiera bianca. Spiace quando si abbandona il campo per infortunio: non possiamo però non celebrare Marin Cilic che adesso in semifinale contro Edmund avrà un’occasione più che ghiotta.

Ci ha provato allora Carla Suarez Navarro a tirare su il morale della Spagna (tennistica) intera: contro la danese Wozniacki ha subito all’inizio in modo tremendo (beccandosi un rosco come direbbero proprio in Spagna), è stata brava a rimettere in piedi il match vincendo il secondo al tie break prima di cedere nettamente il terzo per 6/2. La danese adesso contro la Mertens può provare a rompere la sua maledizione Slam: in ogni caso sarà un match spettacolo.

Alessandro Orecchio