Australian Open: Rafael Nadal si ritira per un problema fisico all’inizio del quinto set. Marin Cilic in semifinale (Video)

Rafael Nadal si è ritirato all’inizio del quinto set nei quarti di finale dell’Australian Open.

Il campione spagnolo ha abbandonato il campo per un problema alla coscia destra contro il croato Marin Cilic.

In una battaglia durissima il maiorchino vince il primo e il terzo parziale, viene ripreso due volte dal croato ed è obbligato ad arrendersi nel quinto set per un problema fisico: il verdetto è 3-6 6-3 6-7(5) 6-2 2-0 in 3 ore e 50 minuti.

Da segnalare che nel quarto set sull’1 a 4 Nadal ha chiamato il fisioterapista, si è messo l’asciugamano in faccia mentre il medico gli applicava una pomata alla coscia destra.

In semifinale Marin Cilic partirà sicuramente con i favori del pronostico con il britannico Kyle Edmund.

La partita punto per punto