Australian Open: Il programma di Mercoledì 24 Gennaio. Roger Federer in sessione serale contro Berdych.

In Aggiornamento

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A.Kerber vs M.Keys

2. T.Sandgren vs H.Chung

3. S.Halep vs K.Pliskova

Rod Laver Arena – Ora: 09:30 (ora locale: 19:30)

1. T.Berdych vs R.Federer