Australian Open: Kyle Edmund per la prima volta in una semifinale Slam. Battuto a sorpresa Grigor Dimitrov (Video)

Cinque anni dopo aver brillato nei juniores in doppio con i successi nel Grande Slam (US Open 2012 e Roland Garros 2013), Kyle Edmund, ora 23enne. già tra i primi 50 del mondo questa settimana, ha trascorso il momento più speciale della sua carriera qualificandosi per la prima volta in carriera nelle semifinali di un torneo del Grand Slam.

Nei quarti di finale dell’Australian Open, Grigor Dimitrov, numero tre nella classifica mondiale e semifinalista qui nel 2017, ha ceduto a Kyle per 6-4, 3-6, 6-3 e 6-4, dopo quasi tre ore in una partita equilibrata, con il britannico che riuscito ad essere il più aggressivo e coraggioso nei momenti di maggiore tensione della partita.

La partita punto per punto