Da Melbourne: Roger Federer “Per me perdere ai quarti o al primo turno non fa molta differenza. Sono venuto qui per vincere. Sento di poter fare qualcosa di grande qui”

Roger Federer : “Mi sono allenato con Marton per diversi giorni di fila in Svizzera, il che è stato di aiuto visto che conoscevo i suoi punti di forza e i punti deboli. Non era un avversario sconosciuto come alcuni potrebbero credere, perché anche in allenamento ci ho giocato partite al meglio dei cinque set in Svizzera”.

“Il mio obiettivo era quello di concentrarmi sul mio gioco e giocare forte. Sono molto soddisfatto finora. Per me perdere ai quarti o al primo turno non fa molta differenza. Sono venuto qui per vincere. Sento di poter fare qualcosa di grande qui”.

“Contro Tomas a volte in passato quando ho giocato bene le cose sono andate per il verso giusto. E allo stesso modo sono andate bene a lui quando mi ha battuto in alcune occasioni. Non ricordo cosa ho pensato quando ero in rotta di collisione con lui al terzo turno. Era un tabellone orribile per me, anche se la cosa importante era uscirne integro al di là del piazzamento. Sembra in buona forma e sono contento che abbia superato i problemi alla schiena. Non mi batte dal 2013? Beh, a Miami lo scorso anno ho dovuto salvare match point.”.