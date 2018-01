Da Melbourne: Fabio Fognini “Rimpianti? Sì, ce ne sono” (con gli Highlights della partita)

Fabio Fognini : “Rimpianti? Sì, ce ne sono. Lui è in fiducia, ma io penso di aver giocato bene. Peccato per quella partenza un po’ cosi, il primo set mi è sfuggito via in un niente e contro un avversario che sul cemento gioca così bene poi diventa ancora più difficile. Per nel secondo e terzo set quando andavo in lotta tenevo. Il mio errore è stato cedere il turno di battuta non appena lo riagganciavo, avrei dovuto mettergli più pressione. Invece è sempre stato avanti nel punteggio. Ecco questo è il mio rimpianto. Comunque Berdych nei momenti importanti ha giocato meglio, nulla da dire”.

“Avevo un po’ male alla caviglia ma più all’inizio che alla fine del match. Nulla di preoccupante, ho solo bisogno di qualche giorno di riposo. Sono due settimane che gioco a ottimo livello e sono un po’ affaticato.

E’ uno dei miei obiettivi stagionali entrare nei top 20, ma non mi accontento. Ora però c’è da pensare alla Coppa Davis con il Giappone della prossima settimana”.