Da Melbourne: Andreas Seppi “Edmund ha giocato meglio di me e ha meritato la vittoria” (con gli highlights della partita)

Andreas Seppi : “Nei primi due set sono stato molto solido e incisivo, penso di non poter giocare molto meglio. Forse il primo set potevo vincerlo più facilmente. Poi nel secondo ero avanti di un break ed è stato un peccato essermi fatto subito riagganciare. Fossi andato anche la tie break poteva succedere di tutto. Poi nel terzo e quarto Edmund ha giocato meglio di me e ha meritato la vittoria. Ha servito meglio, non fortissimo ma trovava gli angoli e non era facile rispondere. Ha preso più fiducia mentre io ero in affanno, soprattutto quando il mio avversario spingeva con il diritto. In questo colpo è certamente uno dei migliori del circuito, fa davvero male, ti lascia fermo”.

Nella prima ora di gioco, riuscivo a farlo giocare molto di più di rovescio e soprattutto lo mettevo fuori posizione in modo che non potesse accelerare con il diritto”.

“Fisicamente sto bene, certo durante l’anno è complicato essere sempre al top, ma se sono in ordine sento ancora che il tennis c’è. Il tabù quarti negli Slam? Ci riproverò”.