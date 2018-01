Australian Open: Ancora tabù ottavi di finale per Andreas Seppi. L’azzurro è stato sconfitto in rimonta da Kyle Edmund

Termina la splendida avventura di Andreas Seppi a Melbourne. Per il tennista di Caldaro giunto al suo quarto ottavo di finale in Australia, sfuma ancora una volta l’accesso tra i primi otto giocatori dello slam di inizio anno. Complice un vantaggio di un set e di un break non sfruttato dall’azzurro e poi la stanchezza fisica e mentale che ha preso il sopravvento, unita a uno straripante Edmund salito sempre più di livello, Seppi ha dovuto cedere alla distanza con il punteggio finale di 6-7 (4) 7-5 6-2 6-3 in 2 ore e 58 minuti di gioco a Kyle Edmund, classe 1995 e n.49 del mondo.

Sfuma ancora una volta l’occasione di cogliere il primo quarto di finale slam per Seppi, domani tocca a Fognini cercare di eguagliare l’ultimo azzurro arrivato ai quarti a Melbourne, ovvero Caratti nel lontano 1991.

Primo Set: La prima partita si caratterizzava per il grande equilibrio in campo con i servizi dei due tennisti che facevano la voce grossa. Così il primo set seguiva l’ordine naturale dei servizi.

Unico allarme alla battuta arrivava nell’ottavo game quando la combinazione servizio dritto del britannico si inceppava per qualche minuto così l’azzurro aveva a disposizione ben cinque palle break sul punteggio di 4-3 in suo favore.

Kyle non si scomponeva e le annullava tutte impattando sul 4-4. I servizi allora tornavano a far da padrone e il set si prolungava al tie break. Nel tie break la svolta giungeva sul 5-4 Seppi e due servizi per il britannico. Qui l’azzurro tirava fuori dal cilindro due rovesci lungo linea in fotocopia che sorprendevano Edmund. Seppi così si aggiudicava per 7 punti a 4 il tie break e il primo set.

Secondo Set: Si apriva alla grande il set per Andreas dove l’italiano sotto 1-0 e 0-30 realizzava otto punti di fila che gli permetteva prima di tenere il servizio e poi di brekkare a suon di vincenti di dritto il britannico. Avanti 2-1 e battuta Seppi recuperava dallo 0-40, annullando benissimo i break point in favore di Kyle, ma alla quarta palla break l’altoatesino perdeva il servizio e i giochi tornavano in parità.

Sul 5-5 e servizio Edmund, l’azzurro andava sul 30 pari nonostante due errori gratuiti, ma il britannico riusciva a salvarsi e portarsi in vantaggio sul 6-5. L’azzurro sotto 5-6 dopo aver servito troppe seconde si ritrovava a fronteggiare un set point, che annullava con un servizio vincente a uscire, ma alla seconda palla set il britannico sfruttava un gratuito di dritto del tennista di Caldaro e conquistava la seconda partita per 7-5.

Terzo Set: Partiva male il set per il tennista italiano. Seppi infatti, che sembrava stanco e forse provato mentalmente, perdeva nel secondo gioco il servizio a 15, dopo una grande risposta di rovescio di Edmund, il quale dopo aver tenuto il servizio si issava sul 3-0.

Il britannico gestiva il match e saliva sempre più di livello e sul 2-5 e servizio per l’azzurro Kyle dopo una gran risposta di dritto conquistava il break e la terza partita per 6-2.

Quarto Set: Seppi sotto 0-1 si salvava da 15-40, annullando complessivamente tre palle break e continuava a tenere botta alle saette di dritto di Edmund.

Sul 2-1 per il britannico Seppi usufruiva di un medical time out per un problema alla spalla destra. L’azzurro andava ancora in difficoltà nei suoi turni di battuta e sotto 2-3 annullava due pericolose palle break prima di tenere il servizio e pareggiare i conti sul 3-3.

Nell’ottavo parziale, sul 3-4 e servizio Seppi il tennista alto atesino perdeva la battuta a 30, dopo un rovescio in rete, ma sempre a causa di un Kyle inarrestabile da fondo.

Sul 5-3 il classe 95 britannico teneva la battuta a 15, dopo un recupero di dritto di Andreas che si fermava in rete, così come le sue speranze di approdare ai quarti, mentre Kyle portava a casa la quarta partita per 6-3 e l’incontro. Per il tennista di Johannesburg è il primo quarto di finale slam in carriera.

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

Non prima delle 06:00

4Inc. K. Edmund vs A. Seppi



K. Edmund – A. Seppi

49. Singles ranking 76.

8. 1. 1995 Birthdate 21. 2. 1984

right Plays right

Luigi Calvo