WTA 125 Newport Beach: Il Tabellone Principale. Francesca Schiavone n.4 del seeding.

(1) Mchale, Christinavs Loeb, Jamie(WC) Collins, Daniellevs QualifierVoegele, Stefanievs (WC) Liu, ClaireJang, Su Jeongvs (5) Kenin, Sofia

(4) Schiavone, Francesca vs Schmiedlova, Anna Karolina

Gibbs, Nicole vs Boserup, Julia

Qualifier vs Zhao, Carol

Wickmayer, Yanina vs (7) Tomljanovic, Ajla

(8) Duque-Mariño, Mariana vs Day, Kayla

(WC) Cako, Jacqueline vs Qualifier

(WC) Duval, Victoria vs Doi, Misaki

Teichmann, Jil vs (3) Townsend, Taylor

(6) Vickery, Sachia vs Rodina, Evgeniya

Peterson, Rebecca vs Qualifier

Falconi, Irina vs Qualifier

Qualifier vs (2) Riske, Alison