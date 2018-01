Australian Open Juniores: Giulio Zeppieri si ferma all’esordio

Termina al primo turno, come prevedibile, l’avventura di Giulio Zeppieri agli Australian Open Junior.

Il tennista azzurro, classe 2001 e n.84 del ranking mondiale ITF, è stato sconfitto dal ceco Ondrej Styler, quattordicesimo giocatore al mondo, col punteggio di 6-2 7-6(6) in un’ora e 16 minuti di gioco.

PRIMO SET

Nel terzo game, Zeppieri si porta rapidamente sullo 0-40 con Styler al servizio, ma si vede annullare tutte e tre le palle break. Evidentemente accusato il colpo, passano pochi minuti e l’italiano cede la battuta a trenta nel sesto gioco, dopo essere stato avanti per 30-15.

Il primo parziale si chiude con il punteggio di 6-2 in favore di Styler, bravo a portare a casa un altro break, sempre a trenta, sul 5-2.

SECONDO SET

Equilibrio nei primi quattro games della seconda frazione poi, così come nel primo set, è Styler a mostrare le prime incertezze. Questa volta, a differenza di quanto fatto precedentemente, Zeppieri ne approfitta e si porta avanti di un break nel quinto gioco.

Sul 4-2, Giulio ha ben quattro ghiotte chance per allungare sul 5-2 e, di fatto, portarsi ad un passo dalla conquista del secondo parziale, ma Styler si difende bene e respinge gli attacchi dell’azzurro.

Nell’ottavo game, tanto brutto quanto grave il passaggio a vuoto di Giulio Zeppieri, che cede il controbreak addirittura a zero favorendo il rientro in partita da parte del ceco, che successivamente sul 5-4 non ha concretizzato ben due match point.

Al tiebreak, è stato il giocatore di Praga ad avere la meglio per otto punti a sei, con Zeppieri che ha avuto un set point, non sfruttato, sul 6-5.

Australian Open Juniores – 1° Turno

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3Inc. G. Zeppieri vs O. Styler



GS Australian Open G. Zeppieri G. Zeppieri 2 6 O. Styler [14] O. Styler [14] 6 7 Vincitore: O. Styler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 O. Styler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 O. Styler 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 O. Styler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 O. Styler 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 O. Styler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Styler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 O. Styler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 O. Styler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Styler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Styler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open A. Crnokrak A. Crnokrak 6 6 S. Sridhar S. Sridhar 3 1 Vincitore: A. Crnokrak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Sridhar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 S. Sridhar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Sridhar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Sridhar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Crnokrak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Sridhar 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Sridhar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Sridhar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Sridhar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Crnokrakvs S. Sridhar

Lorenzo Carini