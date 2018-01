Fabio Fognini e la curiosa risposta post partita (con gli Highlights della partita contro Benneteau)

Fabio Fognini ha avuto una simpatica risposta alla fine della vittoriosa partita contro Julien Benneteau nel terzo turno dell’Australian Open.

Il giornalista gli ha chiesto delle spiegazioni sul gesto che aveva fatto in precedenza al giudice di sedia dopo che gli aveva inflitto un warning secondo Fognini assurdo.

Risponde Fabio: “Vuoi sapere cosa significa quel gesto? Non posso dire parolacce ora, anche perché sennò mi dà warning. Ah non ci sono bambini, significa che c.zzo“.

Fognini asked post-match what expression he was saying to the chair umpire. In Italian – "what the f#ck", said it in front of everyone. pic.twitter.com/m9a3ZIsjvE

— Michael Gallo (@Galloots) 20 gennaio 2018