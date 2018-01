Australian Open Junior: Cocciaretto supera Gauff, Musetti ko

Giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Australian Open Junior, in corso di svolgimento a Melbourne contemporaneamente al torneo dei grandi.

Due dei tre giocatori azzurri al via sono scesi in campo nella notte. Si tratta di Cocciaretto e Musetti, con la prima che è riuscita a prevalere in rimonta sulla promettente tennista statunitense Cori Gauff (classe 2004, n.45 ITF) col punteggio di 2-6 6-2 6-2 mentre Lorenzo è riuscito a vincere appena quattro giochi in due set contro Tristan Boyer.

Cocciaretto affronterà al secondo ostacolo la wild card locale Gabriella Da Silva Fick, che è riuscita a superare la più quotata slovena Nika Radisic all’esordio.

Domani, attorno alle 4 ora italiana, sarà il turno del qualificato Giulio Zeppieri, opposto al ceco Ondrej Styler.

PRIMO TURNO ITALIANI:

Cocciaretto b. Gauff 2-6 6-2 6-2

Boyer b. Musetti 6-3 6-1

Zeppieri vs (14) Styler – Domenica mattina ore 4 italiane

Lorenzo Carini