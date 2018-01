Australian Open: Roger Federer supera l’ostacolo Gasquet ed è agli ottavi di finale. 60 esimo ottavo Slam conquistato in carriera (Video)

Roger Federer continua spedito il suo percorso agli Australian Open, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale grazie al successo ottenuto in tre set e 1h54′ di gioco contro Richard Gasquet (31).

Dopo un primo set conquistato con autorità con un chiaro 6-2, nel secondo King Roger ha trovato l’allungo al momento giusto per chiudere i conti sul 7-5, pur non giocando al massimo.

Nel set conclusivo il basilese si è poi portato subito avanti sul 3-0, ma Gasquet si è rifatto sotto, trovando il primo break della partita e riportando il set in parità. Federer non si è però fatto impressionare, andando a chiudere 6-4 con un quinto brea del match, facendo suo un game rimasto a lungo in bilico.

Federer ora sfiderà negli ottavi di finale l’ungherese Marton Fucsovics n.80 del mondo.

La partita punto per punto



GS Australian Open R. Gasquet [29] R. Gasquet [29] 2 5 4 R. Federer [2] R. Federer [2] 6 7 6 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Federer 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 0-0 → 0-1

Roger Federer nei tornei dello Slam (72 partecipazioni)

⏩ 60 1/8e di finale

⏩ 51 1/4 di finale

⏩ 29 finali

⏩ 19 titoli