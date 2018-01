Australian Open: Il programma di Domenica 21 Gennaio. Andreas Seppi in campo verso le 7 del mattino in Italia

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A. Kontaveit vs C. Suárez Navarro

2. M. Rybarikova vs C. Wozniacki

3. R. Nadal vs D. Schwartzman

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. G. Dimitrov vs N. Kyrgios

2. D. Allertova vs E. Svitolina

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. P. Carreno Busta vs M. Cilic

2. P. Martic vs E. Mertens

3. E. Perez / A. Whittington vs T. Babos / R. Bopanna

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. McEnroe / P. McEnroe vs M. Bahrami / F. Santoro

2. B. Bryan / M. Bryan vs J. Chardy / F. Martin

3. P. Andujar vs A. Ramos-Vinolas

4. K. Edmund vs A. Seppi

5. M. Adamczak / M. Ebden vs D. Schuurs / J. Rojer

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Chan / J. Murray vs A. Klepac / R. Ram

2. T. Johansson / M. Wilander vs P. Cash / M. Woodforde

3. N. Melichar vs K. Peschke

4. R. Atawo / A. Groenefeld vs S. Hsieh / S. Peng

5. A. Parra Santonja / M. Lopez vs C. Dellacqua / J. Peers

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Bradtke / R. Stubbs vs A. Molik / B. Schett

2. Y. Xu / M. Daniell vs E. Makarova / B. Soares

3. R. Albot vs H. Chung

4. An. Rodionova / O. Marach vs N. Kichenok / M. Granollers

5. Z. Yang / A. Qureshi vs H. Chan / M. Venus

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. Y. Jeong vs J. Lyeons

2. P. Stearns vs G. Topalova

3. Y. Erel vs A. Fenty

4. D. El Jardi / G. Heath vs G. Topalova / D. Vismane

5. E. Bolton / N. Mossmer vs A. Noel / R. Saigo

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A. Marshall vs Q. Zheng

2. S. Park vs V. Dema

3. K. Rakhimova vs A. Collins

4. S. Baez / T. Seyboth Wild vs J. Draper / T. Droguet

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Droguet vs S. Storch

2. L. Paes / P. Raja vs J. Cabal / R. Farah

3. L. Safarova / B. Strycova vs S. Cirstea / B. Haddad Maia

4. A. Spears / J. Cabal vs R. Voracova / F. Martin

5. K. Peschke / H. Kontinen vs Z. Hives / B. Mousley

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D. Wenger vs A. Zakharov

2. H. Gaston vs S. Banthia

3. M. Sawangkaew vs Y. Mansouri

4. S. Banthia / C. Chin vs A. Andreev / L. Weststrate

5. A. Collins / S. Rogozinska Dzik vs G. Da Silva Fick / I. Popovic

Court 12 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Skatov vs Y. Mo

2. J. Draper vs D. Svrcina

3. C. Burel vs A. Makatsaria

4. J. Forejtek / D. Svrcina vs T. Boyer / J. Cerundolo

5. A. Charaeva / K. Rakhimova vs D. Frayman / A. Makatsaria

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. X.Wang vs S. Hosogi

2. O. Orpana vs H. Sato

3. A. Nagata vs D. Parry

4. S. Fomin / J. Lyeons vs C. Salmon / S. Storch

5. V. Ivanov / H. Wong vs M. Carle / L. Sleeth

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Korda vs C. Tabur

2. U. Park vs J. Angele

3. S. Nahimana vs M. Uchijima

4. A. Kalender / D. Michalski vs Y. Jeong / U. Park

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. P. Henning vs G. Loffhagen

2. A. McHugh vs F. Jianu

3. G. Zeppieri vs O. Styler

4. F. Jianu / T. Tirante vs M. Pucinelli De Almeida / J. Reis da Silva

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. K. Cavrak vs A. Andreev

2. D. Sweeny vs T. Seyboth Wild

3. O. Gadecki vs E. Liang

4. K. Cavrak / D. Sweeny vs S. Korda / N. Mejia

5. E. Liang / X.Wang vs Z. Brankovic / A. Poulos

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Hardt vs C. Dong

2. M. Carle vs D. Hewitt

3. A. Crnokrak vs S. Sridhar

4. V. Morvayova vs H. Black

5. M. Dalakishvili / Z. Kardava vs D. Hewitt / P. Stearns

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. E. Bolton vs I. Popovic

2. H. Viller Moller vs A. Charaeva

3. A. Bhan vs J. Garland

4. A. Bhan / S. Hosogi vs S. Waltert / X. Wang