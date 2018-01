Australian Open: Simona Halep si salva dopo una pazza partita contro Lauren Davis. La n.1 del mondo ha anche salvato tre match point consecutivi (Video)

La numero uno del mondo Simona Halep continua a mantenere vivo il suo sogno di vincere il suo primo titolo del Grande Slam in carriera e si presenta agli ottavi degli Australian Open per la terza volta in carriera, superando il trauma del 2016 e del 2017, dove fu eliminata al primo turno.

Stanotte, durante la partita di apertura alla Rod Laver Arena, la Halep ha resistito all’americana Lauren Davis, con il risultato di 4-6, 6-4 e 15-13 in 3:45, in uno degli incontri femminili più lunghi di sempre.

La numero 1 mondiale, che ha chiuso solo alla quarta volta in cui ha servito per il match, ha persino salvato tre match point consecutivi sul 10-11 nel terzo set!

Il 46 64 15-13 (48 game) eguaglia il record di game in un match agli Aus Open, fatto registrare nel 1996 da Sanchez e Rubin (64 26 16-14).

Halep aspetta ora la vincitrice del match tra Ash Barty-Naomi Osaka.

Match più lunghi agli Aus Open:

4h44: 2011 Schiavone vs Kuznetsova 64 16 16-14

4h19: 2010 Strycova vs Kulikova 76 67 63

3h46: 2005 Chuang vs Vierin 67 64 11-9

3h45: 2018 Halep vs Davis 46 64 15-13

La partita punto per punto