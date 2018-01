Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della Sesta Giornata

Australian Open – Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 3° Turno

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Halep vs L. Davis



GS Australian Open S. Halep [1] S. Halep [1] 4 6 15 L. Davis L. Davis 6 4 13 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 15-13 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 14-13 → 15-13 L. Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 13-13 → 14-13 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 12-13 → 13-13 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 12-12 → 12-13 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 11-12 → 12-12 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 11-11 → 11-12 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 10-11 → 11-11 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 10-10 → 10-11 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 9-10 → 10-10 L. Davis 15-0 30-0 40-0 9-9 → 9-10 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 8-9 → 9-9 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 8-8 → 8-9 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 8-7 → 8-8 L. Davis 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 7-7 → 8-7 S. Halep 15-0 30-0 40-0 6-7 → 7-7 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 6-6 → 6-7 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Davis 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. H. Chung vs A. Zverev



GS Australian Open H. Chung H. Chung 5 7 2 6 6 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 7 6 6 3 0 Vincitore: H. Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 A. Zverev 15-0 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Chung 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Chung 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-3* 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Chung 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 A. Zverev 5-5 → 5-6 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. A. Barty vs N. Osaka



GS Australian Open A. Barty [18] A. Barty [18] 4 2 N. Osaka N. Osaka 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 2-5 → 2-6 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Barty 15-0 30-0 1-3 → 2-3 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. A. Kerber vs M. Sharapova



Il match deve ancora iniziare

2. R. Gasquet vs R. Federer



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A. Bogdan vs M. Keys



GS Australian Open A. Bogdan A. Bogdan 3 4 M. Keys [17] M. Keys [17] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. L. Safarova vs Ka. Pliskova



GS Australian Open L. Safarova [29] L. Safarova [29] 6 5 Ka. Pliskova [6] Ka. Pliskova [6] 7 7 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 2-1 → 2-2 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ka. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. D. Thiem vs A. Mannarino



GS Australian Open D. Thiem [5] D. Thiem [5] 6 6 7 A. Mannarino [26] A. Mannarino [26] 4 2 5 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Thiem 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 3-1 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. N. Djokovic vs A. Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

2. S. Hsieh vs A. Radwanska



Il match deve ancora iniziare

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. McEnroe / P. McEnroe vs T. Johansson / M. Wilander



GS Australian Open J. McEnroe / P. McEnroe J. McEnroe / P. McEnroe 3 4 2 T. Johansson / M. Wilander T. Johansson / M. Wilander 4 1 4 Vincitore: T. Johansson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-4 Risultato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Risultato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Risultato 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Risultato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Risultato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Risultato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Risultato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Risultato 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 Risultato 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-3 → 3-4 Risultato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Risultato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Risultato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Risultato 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Risultato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Risultato 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Non prima delle 02:30

2. A. Sasnovich vs C. Garcia



GS Australian Open A. Sasnovich A. Sasnovich 3 7 2 C. Garcia [8] C. Garcia [8] 6 5 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 C. Garcia 0-15 0-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. J. Benneteau vs F. Fognini



GS Australian Open J. Benneteau J. Benneteau 6 2 1 6 3 F. Fognini [25] F. Fognini [25] 3 6 6 4 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Benneteau 15-0 30-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Benneteau 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Benneteau 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Benneteau 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. T. Berdych vs J. del Potro



GS Australian Open T. Berdych [19] • T. Berdych [19] 0 2 J. del Potro [12] J. del Potro [12] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Berdych 2-1 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. Murray / B. Soares vs L. Paes / P. Raja



GS Australian Open J. Murray / B. Soares J. Murray / B. Soares 6 7 6 L. Paes / P. Raja L. Paes / P. Raja 7 5 7 Vincitore: L. Paes / P. Raja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Paes / P. Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Paes / P. Raja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Paes / P. Raja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Paes / P. Raja 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Paes / P. Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Paes / P. Raja 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Paes / P. Raja 0-15 0-30 0-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Paes / P. Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Paes / P. Raja 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. M. Marterer vs T. Sandgren



GS Australian Open M. Marterer M. Marterer 7 3 5 6 T. Sandgren T. Sandgren 5 6 7 7 Vincitore: T. Sandgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-5* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Sandgren 15-0 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. B. Pera vs B. Strycova



GS Australian Open B. Pera B. Pera 2 2 B. Strycova [20] B. Strycova [20] 6 6 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 B. Pera 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 B. Strycova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Pera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. S. Groth / L. Hewitt vs J. Rojer / H. Tecau



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Kichenok / An. Rodionova vs Kr. Pliskova / D. Vekic



GS Australian Open N. Kichenok / An. Rodionova N. Kichenok / An. Rodionova 1 6 7 Kr. Pliskova / D. Vekic Kr. Pliskova / D. Vekic 6 3 6 Vincitore: N. Kichenok / An. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. L. Kubot / M. Melo vs M. Purcell / L. Saville



GS Australian Open L. Kubot / M. Melo L. Kubot / M. Melo 6 7 M. Purcell / L. Saville M. Purcell / L. Saville 3 6 Vincitore: L. Kubot / M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Purcell / L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. N. Kyrgios / M. Reid vs J. Chardy / F. Martin



Il match deve ancora iniziare

4. M. Fucsovics vs N. Kicker



GS Australian Open M. Fucsovics M. Fucsovics 6 6 6 N. Kicker N. Kicker 3 3 2 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 N. Kicker 0-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Kicker 0-15 15-15 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 40-30 2-2 → 3-2 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. J. Brady / V. King vs A. Barty / C. Dellacqua



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Daniell / D. Inglot vs H. Nys / B. Paire



GS Australian Open M. Daniell / D. Inglot M. Daniell / D. Inglot 6 6 H. Nys / B. Paire H. Nys / B. Paire 4 2 Vincitore: M. Daniell / D. Inglot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Nys / B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Daniell / D. Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez vs S. Lipsky / D. Marrero



GS Australian Open P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 3 7 6 S. Lipsky / D. Marrero S. Lipsky / D. Marrero 6 6 3 Vincitore: P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. V. Golubic / N. Stojanovic vs K. Bondarenko / A. Krunic



GS Australian Open V. Golubic / N. Stojanovic V. Golubic / N. Stojanovic 7 6 K. Bondarenko / A. Krunic K. Bondarenko / A. Krunic 6 2 Vincitore: V. Golubic / N. Stojanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 6-0* 6-6 → 7-6 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin vs S. Peng / M. Mirnyi



GS Australian Open A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 6 6 S. Peng / M. Mirnyi S. Peng / M. Mirnyi 4 4 Vincitore: A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Peng / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Peng / M. Mirnyi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Peng / M. Mirnyi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Barthel / C. Witthoeft vs S. Aoyama / Z. Yang



GS Australian Open M. Barthel / C. Witthoeft M. Barthel / C. Witthoeft 1 5 S. Aoyama / Z. Yang [11] S. Aoyama / Z. Yang [11] 6 7 Vincitore: S. Aoyama / Z. Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Barthel / C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Barthel / C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Barthel / C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. P. Herbert / N. Mahut vs H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut P. Herbert / N. Mahut 6 7 6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 7 5 7 Vincitore: H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. L. Arruabarrena / A. Parra Santonja vs T. Babos / K. Mladenovic



GS Australian Open L. Arruabarrena / A. Parra Santonja L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 6 3 4 T. Babos / K. Mladenovic [5] T. Babos / K. Mladenovic [5] 3 6 6 Vincitore: T. Babos / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. M. Matkowski / A. Qureshi vs R. Lindstedt / F. Skugor



GS Australian Open M. Matkowski / A. Qureshi • M. Matkowski / A. Qureshi 0 7 0 R. Lindstedt / F. Skugor R. Lindstedt / F. Skugor 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Matkowski / A. Qureshi 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. G. Dabrowski / M. Pavic vs L. Cabrera / A. Bolt



GS Australian Open G. Dabrowski / M. Pavic G. Dabrowski / M. Pavic 30 6 5 L. Cabrera / A. Bolt • L. Cabrera / A. Bolt 40 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 G. Dabrowski / M. Pavic 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. B. Krejcikova / K. Siniakova vs Z. Diyas / M. Linette



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova B. Krejcikova / K. Siniakova 6 6 Z. Diyas / M. Linette Z. Diyas / M. Linette 4 2 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Z. Diyas / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. S. Cirstea / B. Haddad Maia vs A. Rosolska / A. Spears



GS Australian Open S. Cirstea / B. Haddad Maia S. Cirstea / B. Haddad Maia 4 6 6 A. Rosolska / A. Spears [15] A. Rosolska / A. Spears [15] 6 3 3 Vincitore: S. Cirstea / B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. N. Melichar / K. Peschke vs M. Brengle / M. Puig



GS Australian Open N. Melichar / K. Peschke • N. Melichar / K. Peschke 0 6 5 M. Brengle / M. Puig M. Brengle / M. Puig 0 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Melichar / K. Peschke 5-2 M. Brengle / M. Puig 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Brengle / M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Melichar / K. Peschke 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Brengle / M. Puig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Brengle / M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. A. Groenefeld / R. Farah vs S. Sanders / M. Polmans