Video del Giorno: Nikoloz Basilashvili come commettere un doppio fallo fuori dal campo (Home Run)

Nikoloz Basilashvili e Kyle Edmund si sono affrontati questa notte per l’accesso al quarto round dell’Australian Open. Tuttavia una cosa insolita è accaduta durante il primo set. In un momento in cui il punteggio per il giocatore britannico era di 3-2, Basilashvili ha commesso un doppio fallo tirando la seconda di servizio fuori (letteralmente dal campo).

