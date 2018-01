Australian Open Day4: Djokovic spazza via i dubbi, sicurezza Sharapova e Halep mentre Muguruza dice addio (con gli highlights di oggi)

Giornata agrodolce per i colori italiani con Fognini che supera Donskoy e vola al terzo turno mentre cedono Sonego contro Gasquet con pochi rimpianti e una Camila Giorgi che nel terzo contro la Barty esce praticamente dal match; al di là del tricolore però la giornata numero 4 degli AusOpen 2018 regala emozioni a profusione e uscite di scena importanti.

Inaugura la sessione mattutina della Rod Laver Arena una Maria Sharapova convincente che estromette la lettone Sevastova, in due set e senza farsi imbrigliare da un gioco avversario che già le aveva fatto male a New York. Subito dopo è toccato alla spagnola Muguruza: la testa di serie numero 3 ha confermato i dubbi della vigilia e ha ceduto in due parziali alla cinese di Taiwan Hsieh. Chi ha spazzato via invece i dubbi della vigilia è stato il serbo Djokovic che ha rimontato un set di svantaggio e successivamente ha disposto senza problemi del francese Monfils, uno che aveva cominciato l’anno a mille ma che oggi è stato messo ko dal clima oltre che dall’avversario. Novak c’è e ha resistito anche al caldo australiano asfissiante: per un giocatore al rientro sono dei bei segnali (è pur vero che contro Monfils vanta un record incredibile senza sconfitte).

Suda sette camicie Dominic Thiem per chiudere al quinto contro l’americano Kudla rimontando uno svantaggio di 2 set a zero, così come la francese Garcia che chiude 8/6 al terzo contro la ceca Vondrousova, mentre Kerber contro Vekic, Keys contro Alexandrova, Halep contro Bouchard, Safarova contro Cirstea e Karolina Pliskova contro la brasiliano Haddad Maia dispongono delle proprie avversarie senza alcuna fatica. Il prossimo turno ci proporrà una sfida fra campionesse di razza ed ex numero 1 del mondo: Melbourne ci offrirà infatti Sharapova contro Kerber.

Vincono anche Del Potro contro Khachanov in 4 (attenzione al crescendo di condizione dell’argentino…), Alexander Zverev in 4 contro il connazionale Gojowczyk, Berdych contro Garcia – Lopez sempre in 4, mentre fanno rumore le cadute fragorose di Goffin contro Benneteau (il francese sarà il prossimo avversario di Fognini per un’occasione assai ghiotta…), di Sam Querrey contro Fucsovic e nel femminile della Konta contro la fortunata (in tabellone come LL) Bernarda Pera. Differente il discorso per Stan Wawrinka: già vederlo a Melbourne dopo l’operazione è stato un successo, la sconfitta netta che l’americano Sandgren gli ha rifilato non deve essere vissuta come un dramma ma come un passo in più verso la risalita.

Lo spagnolo Ramos rimpingua la pattuglia iberica superando in 3 parziali l’americano Smyczek, mentre la semifinalista del 2017, la croata Lucic – Baroni, dice addio agli Australian Open 2018 subendo una pesante sconfitta dalla bielorussa Sasnovich. Aga Radwanska soffre in 3 contro l’ucraina Tsurenko, mentre Vesnina saluta in 2 contro la giapponese Osaka (prossima avversaria della Barty), Kicker e Mannarino continuano i loro sogni australiani e Chung impressiona nel derby NextGen spazzando via le ambizioni del russo Medvedev, recentemente a segno per la prima volta nel circuito maggiore.

Verdasco contro Marterer è stata la battaglia della sessione notturna con il tedesco che ha portato a casa la sua prima maratona Slam vincendo 6/3 al quinto set mentre l’ultimo a scendere in campo è stato Roger Federer che ha disposto in 3 set dell’altro tedesco Struff che va detto, ha giocato una signora partita e non ha affatto demeritato il palcoscenico, portando nel terzo set lo svizzero al tie break.

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Sharapova vs A. Sevastova 6-1 7-6

2. G. Muguruza vs S. Hsieh 6-7 4-6

3. N. Djokovic vs G. Monfils 4-6 6-3 6-1 6-3

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. A. Barty vs C. Giorgi 5-7 6-4 6-1

2. J. Struff vs R. Federer 4-6 4-6 6-7

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D. Thiem vs D. Kudla 6-7 3-6 6-3 6-2 6-3

2. A. Kerber vs D. Vekic 6-4 6-1

3. E. Alexandrova vs M. Keys 0-6 1-6

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. S. Halep vs E. Bouchard 6-2 6-2

2. T. Sandgren vs S. Wawrinka 6-2 6-1 6-4

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Vondrousova vs C. Garcia 7-6 2-6 6-8

2. B. Haddad Maia vs Ka. Pliskova 1-6 1-6

3. K. Khachanov vs J. del Potro 4-6 6-7 7-6 4-6

4. P. Gojowczyk vs A. Zverev 1-6 3-6 6-4 3-6

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. Konta vs B. Pera 4-6 5-7

2. T. Berdych vs G. Garcia-Lopez 6-3 2-6 6-2 6-3

3. D. Goffin vs J. Benneteau 6-1 6-7 1-6 6-7

4. D. Istomin / M. Kukushkin vs S. Groth / L. Hewitt 3-6 3-6

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Querrey vs M. Fucsovics 4-6 6-7 6-4 2-6

2. L. Safarova vs S. Cirstea 6-2 6-4

3. N. Monroe / J. Smith vs N. Kyrgios / M. Reid 4-6 7-5 6-7

4. R. Gasquet vs L. Sonego 6-2 6-2 6-3

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Townsend / R. Voracova vs S. Aoyama / Z. Yang 4-6 4-6

2. L. Kubot / M. Melo vs P. Lorenzi / M. Zverev 6-2 6-2

3. N. Dzalamidze / X. Knoll vs T. Babos / K. Mladenovic 5-7 3-6

4. A. Cornet / H. Watson vs A. Rosolska / A. Spears 2-6 7-5 4-6

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Smyczek vs A. Ramos-Vinolas 4-6 2-6 6-7

2. M. Lucic-Baroni vs A. Sasnovich 3-6 1-6

3. E. Donskoy vs F. Fognini 6-2 3-6 4-6 1-6

4. N. Osaka vs E. Vesnina 7-6 6-2

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Tsurenko vs A. Radwanska 6-2 5-7 3-6

2. A. Bogdan vs Y. Putintseva 1-6 6-2 6-3

3. H. Chung vs D. Medvedev 7-6 6-1 6-1

4. F. Verdasco vs M. Marterer 4-6 6-4 6-7 6-3 3-6

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. G. Duran / A. Molteni vs J. Rojer / H. Tecau 4-6 3-6

2. A. Shamasdin / N. Skupski vs M. Daniell / D. Inglot 4-6 6-2 3-6

3. G. Pella / D. Schwartzman vs H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 6-3 3-6 6-7

Court 12 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Lipsky / D. Marrero vs R. Klaasen / M. Venus 7-6 7-6

2. M. Matkowski / A. Qureshi vs M. Demoliner / T. Huey 7-6 6-4

3. D. Dzumhur / D. Lajovic vs H. Kontinen / J. Peers 6-4 2-6 2-6

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Kicker vs L. Lacko 6-2 7-5 1-6 7-5

2. J. Vesely vs A. Mannarino 3-6 6-7 7-5 3-6

3. K. Bertens / J. Larsson vs N. Kichenok / An. Rodionova 6-4 6-7 1-6

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Arruabarrena vs B. Strycova 3-6 4-6

2. L. Davis vs A. Petkovic 4-6 6-0 6-0

3. J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-6 6-4 0-6

4. D. Gavrilova / D. Kasatkina vs J. Brady / V. King 4-6 1-6

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Adamczak / S. Sanders vs E. Hozumi / M. Kato 3-6 5-7

2. J. Chardy / F. Martin vs P. Cuevas / H. Zeballos 6-3 6-7 7-6

3. M. Brengle / M. Puig vs A. Bai / Z. Hives 6-4 1-6 6-4

4. P. Herbert / N. Mahut vs M. Ebden / J. Millman 7-6 7-5

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Melichar / K. Peschke vs K. Birrell / J. Fourlis 6-4 6-7 6-1

2. L. Paes / P. Raja vs N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 6-2 6-3

3. M. Copil / V. Troicki vs R. Ram / D. Sharan 6-7 4-6

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. B. Krejcikova / K. Siniakova vs P. Hon / A. Tomljanovic 7-5 6-3

2. Z. Diyas / M. Linette vs N. Bains / I. Wallace 6-3 6-2

3. M. Elgin / A. Rublev vs M. Purcell / L. Saville 3-6 4-6

4. D. Jakupovic / I. Khromacheva vs L. Davis / A. Riske 6-4 6-2

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. G. Dabrowski / Y. Xu vs K. Flipkens / F. Schiavone 6-3 6-2

2. R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs R. Harrison / V. Pospisil 6-2 7-6

3. X. Jiang / Q. Tang vs M. Barthel / C. Witthoeft 6-7 5-7

4. J. Cerretani / K. Skupski vs L. Mayer / J. Sousa 6-7 5-7





Alessandro Orecchio